1 dic 2020 17:06

SE CERCATE UNA BUONA RAGIONE PER STIMARE SALVINI, NON CHIEDETE A ALEX GREEN - IL SUO LIBRO, INTITOLATO "PERCHÉ SALVINI MERITA FIDUCIA, RISPETTO E AMMIRAZIONE", È TRA I PIÙ VENDUTI NELLA SEZIONE SCIENZE POLITICHE. SOLO CHE IL LIBRO (CHE COSTA 6,99) È IN BIANCO: “NONOSTANTE ANNI DI RICERCHE, NON ABBIAMO POTUTO TROVARE NIENTE DA DIRE SU QUESTO ARGOMENTO” - MA NON TUTTI QUELLI CHE L’HANNO COMPRATO HANNO APPREZZATO L’INTENTO…