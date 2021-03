SE L’INGHILTERRA E’ ALLA DERIVA, L’ITALIA E IL RESTO D’EUROPA HANNO GIA’ FATTO NAUFRAGIO? - SIMONETTA AGNELLO HORNBY, LA SCRITTRICE CHE DA ANNI VIVE A LONDRA - "IL DIVIETO DI LASCIARE LA GRAN BRETAGNA? INCREDIBILE, SI VIVE ALLA GIORNATA, E' TUTTO MALFATTO” - "BORIS JOHNSON PERÒ VIENE ELOGIATO DA TUTTA EUROPA PER LA CAPACITÀ DI AVER VACCINATO GRAN PARTE DEGLI INGLESI. E INFATTI QUESTA DEI VACCINI È STATA UN'IDEA INTELLIGENTISSIMA…”

Da Un Giorno da Pecora

Il possibile divieto di uscire dalla Gran Bretagna? “La stranezza è che non sappiamo quanto durerà questa norma, questo governo fa dietrofront tutti i giorni, si vive alla giornata, magari tra due settimane ci diranno che la multa non sarà di 6mila euro ma di 12mila. E’ incredibile”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è la scrittrice italiana, che vive da anni a Londra, Simonetta Agnello Hornby. “Se sono vaccinato e voglio andare all'estero, perché multarmi? Al limite potrebbero multarmi al ritorno, questo lo potrei capire.

E' tutto malfatto, non è ben pensato”. Pare che l'eventuale ritorno in patria passerà per una quarantena di due settimane in albergo. “A caro costo, circa 2mila sterline. E io mi chiedo chi siano i proprietari dell'hotel, non è la prima volta che Johnson ha aiutato i suoi amici. Non è un posto qualunque, sono gli alberghi che ti dicono loro. E' veramente un Paese che va alla deriva”.

Boris Johnson però viene elogiato da tutta Europa per la capacità di aver vaccinato gran parte degli inglesi. “E infatti questa dei vaccini è stata un'idea intelligentissima. Io l'ho fatta a gennaio, con Pfizer, e la mia seconda dose è prevista per aprile”, ha detto la scrittrice a Un Giorno da Pecora.

