3 ago 2022 19:23

SGARBI FAMILIARI – VITTORIONE HA LITIGATO CON LA FIGLIA EVELINA PER IL “GRANDE FRATELLO VIP”! LA RAGAZZA, 22 ANNI, HA RIFIUTATO LA PROPOSTA DI ALFONSO SIGNORINI, FACENDO INCAZZARE IL PADRE: “HA DECISO DI NON PRESENTARSI CONTRO LA MIA VOLONTÀ. PER UNA RAGAZZA DELLA SUA ETÀ DECLINARE UNA SIMILE OFFERTA EQUIVALE A SPUTARE SUL DENARO. IO A UN REALITY? HO DETTO NO ALL’ISOLA. NON INTENDO SVENDERE IL MIO TEMPO. AVREI ACCETTATO SOLO CON UN CACHET DI…”