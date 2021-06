Da www.liberoquotidiano.it

Massimo Giletti è tornato a occuparsi del caso Ciro Grillo a Non è l'Arena su La7. Tuttavia, non si è parlato solo del figlio di Beppe Grillo, accusato insieme a tre suoi amici di violenza sessuale di gruppo.

La discussione si è focalizzata sulla sessualità in generale e soprattutto su come si rapportino i ragazzi a questo argomento oggi. Tra gli ospiti del talk anche l'attrice Hoara Borselli, che ha detto: "La parola corteggiamento non esiste più. Prima c'era la conoscenza, poi il corteggiamento e il letto era la fase finale che suggellava la storia. Ora è il contrario. Ora c'è prima il letto e poi in seconda battuta ti presenti. Quindi viene a mancare tutta la parte centrale".

Secondo l'ospite di Giletti, alla base c'è la forte insicurezza di molti ragazzi: "Oggi si pensa che solo attraverso la sessualità e la fisicità uno possa dimostrare di tenersi una persona".

E la "colpa", per la Borselli, è di un'educazione sessuale fatta male o non fatta per niente. Hoara, infatti, ha spiegato che il punto di riferimento dei giovani ormai è la "pornografia online". Ma qualcosa deve cambiare, stando a quanto detto dall'attrice, che si sente coinvolta in prima persona visto che ha una figlia adolescente.

"Dobbiamo fare capire ai ragazzi che quello che vedono è finzione, non è vita reale, non è la sessualità. Stiamo creando una banda di persone con un'autostima pari a zero, perché pensano che sia la realtà quello che vedono, non sapendo che nei film porno gli uomini sono tutti chimicamente dopati e le donne fingono di godere all'ennesima potenza - ha continuato la Borselli -. Quindi le donne vogliono imitare le pornostar e i ragazzi pensano che la loro durata deve essere come quella dei video porno".

