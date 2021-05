SI SALVINI CHI PUO’ – NIENTE PROCESSO SUL CASO GREGORETTI E IL "CAPITONE" GODE A “UN GIORNO DA PECORA”: “ERO CONVINTO DELL'ESITO, MAI CAMBIATO IDEA A DIFFERENZA DI CERTI EX MINISTRI. MI HA CHIAMATO BERLUSCONI, NON STA BENISSIMO MA NE USCIRÀ DA GUERRIERO QUAL È - ENRICO LETTA? LO STIMAVO QUANDO STAVA A PARIGI, L'INCONTRO RAVVICINATO ME LO HA FATTO SCADERE- E SUL POSSIBILE MATRIMONIO A LUGLIO DICE CHE…

Da Un Giorno da Pecora

L'esito del processo Gregoretti? “Ne ero convinto, non ho mai ritrattato e né cambiato idea, a differenza di altri ex ministri e politici. Ho sempre rivendicato quanto fatto per il mio paese e sono contento che oggi un giudice abbia detto che non ho commesso nessun reato”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader della Lega e senatore Matteo Salvini.

Non ha mai avuto timore? “Beh, quando entri in aula di un tribunale, cosa a cui non ero abituato, puoi avere tutte le ragioni del mondo, però insomma...è un po' come quando vai dal dentista, è meglio quando esci che quando entri”.

Enrico Letta le ha mandato un messaggio dopo la sentenza? “Letta devo dire che lo stimavo quando stava a Parigi, l'incontro ravvicinato me lo ha fatto scadere, ma è un mio giudizio mio parere personale. Mi sono arrivati tanti messaggi però”. Di chi, ad esempio? “Ho sentito Berlusconi ad esempio, ma anche Meloni, Toti, e Tajani”. Come sta il Cavaliere? “Sta non benissimo ma ne uscirà, ovviamente - ha detto a Rai Radio1 Salvini - da guerriero qual è”.

“Se mi sposo a luglio? E dove l'avete letto? Sono assolutamente felice, innamorato ma non abbiamo progetti in vista, stiamo bene così come stiamo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader della Lega e senatore Matteo Salvini.

Draghi? “Conto di sentirlo oggi sui temi delle riaperture, del coprifuoco, del lavoro e della libertà”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader della Lega e senatore Matteo Salvini. Sul coprifuoco, Salvini ha aggiunto: "io continuo a chiedere di eliminarlo, come già" avvenuto "in tanti paesi europei", e di farlo "il prima possibile. Le occupazioni in terapia intensiva sono al 21%, l'unica regione sopra il 30%, di poco, è la Toscana, tutto il resto d'Italia è sotto controllo. Bisogna fidarsi degli italiani, che non faranno pazzie né follie".

