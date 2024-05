SILVIO, MI FAI UN SAFFO! SENTITE FRANCESCA PASCALE A “BELVE” - “NON HO MAI NASCOSTO LA MIA BISESSUALITÀ A BERLUSCONI, SILVIO MI DICEVA CHE ANCHE LUI ERA UN PO' LESBICA...” – “IL CAV È STATO IL MIO PRIMO UOMO. L’HO SEMPRE TROVATO MERAVIGLIOSO. ANCHE FISICAMENTE. OGNUNO HA I SUOI GUSTI” - LA PRIMA TELEFONATA CON "SOS RICARICA", L’AEREO PRIVATO CON CUI MANDO’ A PRENDERE LEI E LE SUE AMICHE E LE "LEGGENDE": “NON È VERO CHE HO RICEVUTO 20 MILIONI DI EURO 'UNA TANTUM' E POI UN MILIONE AL MESE... TUTTO FALSO. IL 'MITICO' LETTONE DI PUTIN? “ERA UN QUADRO CHE RAFFIGURAVA LA STANZA MATRIMONIALE DI PUTIN. NON C'ERA UN VERO LETTO” - "SONO STATA UNA ROMPICOGLIONI PAZZESCA, INSOPPORTABILE" – VIDEO

PASCALE BERLUSCONI

Nessun rancore, solo gratitudine e qualche goccia di nostalgia. Francesca Pascale quando parla di Silvio Berlusconi si illumina ancora. A Belve, l'ex first lady ha raccontato alcuni aneddoti dei suoi anni passati al fianco del Cav, scomparso quasi un anno fa. «Silvio Berlusconi è stato il mio primo uomo. Ho sempre trovato Berlusconi straordinario, meraviglioso.

Anche fisicamente. Ognuno ha i suoi gusti, i miei sono perfetti», dice la napoletana, adesso sposata con la cantante Paola Turci. «A lui devo la totale gratitudine, non solo per la possibilità che mi ha dato di raggiungere i miei sogni. Berlusconi è stata la persona più importante.

FRANCESCA PASCALE SILVIO BERLUSCONI

E' stato il migliore amico, il padre che avrei voluto, l'amante perfetto, il fidanzato un po' meno. È stato anche il mio maestro. Non ho sentito la differenza di età di 49 anni, fino alla fine del nostro rapporto, che è sempre stato felicemente aperto. Io ovviamente guardavo il suo cellulare, fogli...», ha detto. Si parla dell'inizio della frequentazione. Una sera Pascale, che aveva lasciato il suo numero a Berlusconi, riceve la telefonata e pensa sia uno scherzo. «Dovevo richiamarlo ma non avevo soldi sul cellulare, non avevo nulla. Non avevo soldi nemmeno sul cellulare di mia madre...», ha detto. «L'ho chiamato con Sos ricarica...», ha detto imbarazzata.

pascale toti berlusconi

«Avevo 20 anni, i miei genitori erano preoccupati e anche incuriositi», quando è iniziata la frequentazione. «Avrei comunque fatto quello che ritenevo giusto, non avrebbero potuto fermarmi». Pascale ha poi raccontato che Berlusconi «mandò un aereo privato a prendere me e le mie amiche». Si parla di 'leggende': «Non è vero che ho ricevuto 20 milioni di euro 'una tantum' e poi un milione al mese... tutto falso. Con lui non mi è mai mancato nulla. È stato generoso prima, durante e dopo ma quello che hanno scritto è falso».

E il 'mitico' lettone di Putin? «Non era un lettone vero e proprio, era un quadro che raffigurava la stanza matrimoniale di Putin. Non c'era un vero letto. E' una delusione? Anche per me...». «Come rispose quando dissi che sono lesbica» «Le cene che ha ritenuto di fare, con belle donne o meno, ha sempre continuato a farle. Nonostante le sue frequentazioni, non è mai mancato il rispetto nei miei confronti.

francesca pascale silvio berlusconi

Io non avevo bisogno di andare da altre parti. Non ho mai nascosto la mia bisessualità a Berlusconi, non sono diventata lesbica dopo... Lui è sempre stato un grande liberale, mi diceva che anche lui era un po' lesbica... Non avevo esigenza di sposarmi con Berlusconi», aggiunge. «Ho cercato di stargli accanto provando ad essere me stessa. Sono stata prepotente? Sono stata una rompicoglioni pazzesca, insopportabile».

