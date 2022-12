2 dic 2022 12:07

SINATRA GOES TO BROADWAY - LA VITA DI "THE VOICE" DIVENTA UN MUSICAL: È IN ARRIVO "SINATRA THE MUSICAL" AL PARAMOUNT THEATRE DI NEW YORK FIRMATO DAL LIBRETTISTA E DRAMMATURGO, DUE VOLTE VINCITORE DEL PRESTIGIOSO TONY AWARD, JOE DIPIETRO - LO SPETTACOLO SEGUIRÀ LA SUA ASCESA AL SUCCESSO, GLI ALTI E BASSI DEL SUO MATRIMONIO CON NANCY BARBATO E DELLA SUA CARRIERA…