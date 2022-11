17 nov 2022 18:56

UNA SITUAZIONE HABER-RANTE! – ALESSANDRO HABER DA OTTO MESI È COSTRETTO SU UNA SEDIA A ROTELLE: “STO FACENDO TERAPIE PER UN’OPERAZIONE CHE NON È ANDATA BENE. POI NE HO FATTA UN’ALTRA. GUARDO IL MONDO A MEZZ'ALTEZZA” – L'ATTORE, DI 75 ANNI, FA SAPERE CHE STA PROVANDO A RIPRENDERSI: “LAVORO, PROVO IN TEATRO, VADO AI CONCERTI. PERÒ NON SONO AUTONOMO”