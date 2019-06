Da www.today.it

diletta leotta

Principio d’estate rovente per il gossip nostrano che tra coppie scoppiate, amori ritrovati e neosingle pronti a nuove avventure, promette interessanti spunti di discussione per i patiti della cronaca rosa. L’ultimo in ordine di tempo è quello che guarda a Diletta Leotta e Francesco Monte come potenziali protagonisti di un flirt tanto insospettabile quanto plausibile, viste le recenti separazioni dei due dai rispettivi partner.

Lei, indicata come reduce dalla fine della relazione durata quattro anni con l'ex dirigente di Sky Matteo Mammì, e lui, fresco dell’addio a Giulia Salemi, insieme sono diventati soggetti da monitorare per qualche ‘like’ reciproco scambiato sui rispettivi profili social, ma anche per un sospetto viaggio in treno affrontato insieme e documentato da un video.

diletta leotta

Il sospetto sul presunto flirt tra Diletta Leotta e Francesco Monte è stato indagato dal sitoTabloit che ha intercettato la diretta interessata per avere conferme o smentite in merito.

“Siamo solo amici” ha risposto secca la giornalista alla domanda sul rapporto con l’ex tronista. Ma alla richiesta di chiarimenti sull’ormai noto video girato in treno durante il quale si sente proprio la voce di Monte, “non ne so niente” è stato il commento evasivo della conduttrice... Un viaggio in treno non sarebbe certo indice di legame sentimentale con l'eventuale compagno seduto accanto, ma l'essere stata così vaga lascia aperto qualche interrogativo che, a questo punto, sarà solo il tempo a chiudere.

