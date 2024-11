SOGNATE DI DIVENTARE BATMAN? BASTANO 2,7 MILIONI DI EURO - LA WARNER BROS HA DATO IL PERMESSO A UNA SOCIETÀ CALIFORNIANA DI REALIZZARE DIECI REPLICHE DELLA BATMOBILE - IL MODELLO, IL "TUMBLER" È QUELLO COMPARSO NELLA TRILOGIA DEL CAVALIERE OSCURO DI CHRISTOPER NOLAN - L'AUTO PESA OLTRE 2,5 TONNELLATE ED È DOTATA DI UN MOTORE V8 DA 532 CAVALLI, CON UN TELAIO IN ACCIAIO CON DIVERSI DIVERSI ELEMENTI IN KEVLAR, FIBRA DI CARBONIO E FIBRA DI VETRO - C'È SOLO UN PICCOLO PROBLEMA: LA BATMOBILE NON È OMOLOGATA PER L'USO SU STRADA…

Estratto dell'articolo di Maurizio Bertera per www.corriere.it

batmobile tumbler

Una buona notizia per chi è appassionato di Batman e vuole provare l’ebbrezza di tenere il volante di una Batmobile: […] un accordo tra Warner Bros. e la Action Vehicle Engineering (una factory californiana, specializzata in realizzazioni custom) permetterà la costruzione in scala reale della Tumbler, l’avvenististica apparsa nella trilogia del cavaliere oscuro […] co-scritta e diretta da Christopher Nolan, composta da Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012). Sarà un’auto a benzina, perfettamente funzionante e curata in ogni dettaglio. Peccato che non sia omologabile per l'uso su strada, come era prevedibile.

PESA 2,5 TONNELLATE

[…] Le dimensioni sono da Suv medio-alto, vista la lunghezza di 4,64 m e la larghezza di 2,82 m per un peso complessivo di 2,5 tonnellate. Ogni elemento esterno va a comporre una fedele riproduzione del modello originale, mentre sotto al cofano c'è un motore vero: non ci sono turbine jet ma un 6.2 litri V8 di origine General Motors da 532 cavalli e 659 Nm, […] Si sa che il telaio è tubolare con acciaio di derivazione aeronautica e diversi elementi in kevlar, fibra di carbonio e fibra di vetro mentre le foto degli interni non sono state pubblicate. […]

ALL’INCANTO MILIONARIO

Già fissato il prezzo dei dieci esemplari previsti: circa tre milioni di dollari, quindi 2,7 milioni di euro. Neppure tanto per sognare (lo ripetiamo) di scorrazzare per le strade di Gotham, tra fiammate e accelerazioni incredibili: la Batmobile è una auto delle più desiderate non solo dagli appassionati del genere. Per averla bisogna registrarsi sul sito ufficiale dell'asta e inserire le informazioni personali. Successivamente si viene ricontattati dall'organizzazione, che verificherà (scontato) le ‘credenziali economiche’. In un secondo momento avverrà la selezione dei dieci fortunati, estratti a sorte dal sito. […]