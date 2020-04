IL SOGNO DI OGNI SMARTWORKER: LAVORARE IN MUTANDE. A MENO CHE NON TI RIPRENDANO… - VIDEO: IL GIORNALISTA DI ABC SI COLLEGA DA CASA, VESTITO ELEGANTE CON GIACCA, CAMICIA E BOISERIE ALLE SPALLE. PURTROPPO LA REGIA ALLARGA IL CAMPO E SPUNTANO I SUOI BOXER NERI CON COSCIA DI FUORI - IL VIDEO DIVENTA UN CASO E WILL REEVE CI SCHERZA SU CON UN NUOVO SERVIZIO SULL'ETICHETTA DA TENERE QUANDO SI LAVORA DA CASA

will reeve in mutande

Lo smartworking ha sdoganato il dress code di milioni di lavoratori. Ok ai meeting in pigiama e pantofole, ok ai video meeting in giacca, cravatta e infradito. Basta che l'inquadratura si limiti al primo piano. Quando pero' l'obiettivo "si allarga" allora si può cadere in una trappola da quarantena. Come quella nella quale è rimasto improgionato Will Reeve, reporter della Abc durante il collegamento da casa. Ricevuta la linea dallo studio, il giornalista si è intrattenuto con i colleghi in diretta ma, sui social, in molti hanno notato il particolare: Reeve era in... mutande. Una scena che entrerà nella storia dei video "divertenti" della rete.

will reeve mcihael strahan e amy robach will reeve in mutande