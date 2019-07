SOLO LA MILIARDESIMA REPLICA DI ''PRETTY WOMAN'' (17,4%, 3,3 MILIONI) RESISTE ALLA CORAZZATA ''TEMPTATION ISLAND'' (22,4%, IN CRESCITA) - BENE PORRO (6,7%) - SOTTILE SUL REVENGE PORN (3,6%) - TELESE E PARENZO RIPARTONO DAL 7% CONTRO GENTILI E BRINDISI (5,2-5,5%) - 'MATRIX' (15,9%)

pretty woman 4

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Pretty Woman ha conquistato 3.302.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.718.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 928.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Death Race ha catturato l’attenzione di 1.059.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Prima dell’Alba – La Rampa ha raccolto davanti al video 715.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%.

temptation island 2019 5

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.070.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Il Socio ha registrato 433.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su TV8 Agente 007 – Dalla Russia con amore ha segnato l’1.8% con 346.000 spettatori mentre sul Nove Uno Sceriffo Extraterrestre… poco extra e molto terrestre ha catturato l’attenzione di 271.000 spettatori (1.4%). Su Iris The American sigla il 2.3% con 456.000 spettatori. Su Sky Atlantic il nuovo episodio di Chernobyl sigla l’1.9% con 384.000 spettatori.

Access Prime Time

In Onda parte dal 7%

Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.358.000 spettatori con il 17.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.221.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.7% con 737.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 848.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Vox Populi ha appassionato 898.000 spettatori pari al 5.1% e Un Posto al Sole 1.450.000 (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 941.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.073.000 (5.5%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 1.390.000 spettatori (7%). Su TV8 4 Ristoranti piace a 467.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Cucine da incubo ha raccolto 197.000 spettatori con l’1%.

Preserale

temptation island 2019 4

Scotti al 21.5%

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.181.000 spettatori (19.7%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.134.000 spettatori (22.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.820.000 spettatori con il 17.1% di share e Caduta Libera 2.931.000 con il 21.5% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 412.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 799.000 (5%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Magazine segna il 3.3% con 395.000 spettatori e CSI NY ha totalizzato 368.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Blob segna 765.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.1% con 640.000 spettatori. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 160.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 239.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mattina

TuttoChiaro al 14.5%

temptation island 2019 2

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 800.000 telespettatori con il 18.1% di share; TuttoChiaro ottiene 693.000 spettatori con il 14.5% di share nella prima parte. Su Canale5 Planet ha informato 291.000 spettatori (6.4%). Su Rai 2 Ci vediamo in Tribunale è visto da 108.000 spettatori (2.4%). Su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di 130.000 spettatori pari al 2.7% nel primo episodio ed uno di 229.000 spettatori (3.3%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 393.000 spettatori pari all’8.5% di share (presentazione 287.000 – 5.4%); Mi Manda RaiTre si porta al 7.1% con 317.000 spettatori e Tutta Salute segna l’8% con 457.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 127.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 141.000 spettatori con il 3.9% nelle News e 201.000 (4.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 252.000 spettatori pari al 5.6%.

Daytime Mezzogiorno

L’Aria che Tira Estate 6.4%-4%

Su Rai1 Don Matteo ha raccolto 847.000 spettatori con l’11.8% nel primo episodio e 1.597.000 (13.7%) nel secondo. Su Canale 5 Forum arriva a 1.021.000 telespettatori con il 13.3%. Su Rai2 La Nave dei Sogni segna 495.000 spettatori con il 6.1%. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.107.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Quante Storie si porta all’8% con 810.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 173.000 spettatori con il 3% di share nella prima puntata e 247.000 (2.3%) nella seconda, mentre La Signora in Giallo 574.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 357.000 spettatori con share del 6.4% nella prima parte, e 431.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

temptation island 2019 1

Daytime Pomeriggio

Diaco al 9.7%

Su Rai1 Io e Te ha convinto 1.158.000 spettatori (9.7% di share) e Il Paradiso delle Signore 885.000 (9.1%). La Vita in Diretta Estate informa 1.383.000 spettatori con il 15.4% (nella presentazione 1.037.000 – 11.8%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.467.000 spettatori (17.7%), Una Vita ha convinto 2.323.000 spettatori con il 18.1% di share mentre Bitter Sweet si porta al 18.4% con 2.039.000 spettatori. Il Segreto sigla il 20.8% con 2.024.000 spettatori; Marie is on Fire – Un Amore in Fiamme si porta al 12.6% con 1.125.000 spettatori.

Su Rai 2 Gli Omicidi del Lago ha convinto 565.000 spettatori (4.8%) e Squadra Speciale Cobra 11 570.000 (5.9%) nel primo episodio e 600.000 (6.8%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 751.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio e 803.000 (6.2%) nel secondo, I Griffin 685.000 (5.7%) nel primo e 589.000 (5.4%) nel secondo. Mom ha raccolto 434.000 spettatori con il 4.3%, Due uomini e mezzo 334.000 (3.8%). Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 581.000 spettatori (5.6%) e Geo Magazine a 545.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 633.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 The District ha ottenuto 146.000 spettatori con l’1.7% nel primo episodio e 196.000 (2.2%) nel second0.

Seconda Serata

federica temptation

La replica di The Resident 7.3%-8.1%

Su Rai1 The Resident convince 745.000 spettatori con il 7.3% di share nel primo episodio e 503.000 (8.1%) nel secondo. Su Canale 5 Matrix ha totalizzato una media di 867.000 spettatori pari ad uno share del 15.9%. Su Rai2 The Blacklist segna 263.000 spettatori con il 2.7% nel primo episodio e 150.000 (2.6%) nel secondo. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 3.9% con 520.000 spettatori. Su Italia1 Annabelle viene visto da una media di 295.000 ascoltatori con il 3.6% di share. Su Rete4 Tg4 Night News ha segnato il 3% con 95.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.886.000 (20.5%)

Ore 20.00 3.449.000 (20.8%)

TG2

Ore 13.00 1.808.000 (14.1%)

Ore 20.30 1.440.000 (7.9%)

TG3

Ore 14.25 1.627.000 (13%)

Ore 19.00 1.294.000 (10.3%)

pretty woman 7

TG5

Ore 13.00 2.453.000 (18.9%)

Ore 20.00 3.384.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.425.000 (13.4%)

Ore 18.30 548.000 (5.5%)

TG4

Ore 12.00 337.000 (4%)

Ore 18.55 406.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 638.000 (4.6%)

pretty woman 6 pretty woman 5

Ore 20.00 1.094.000 (6.4%)