SONIA BRUGANELLI AFFILA GLI ARTIGLI E INFILZA BARBARA D’URSO, RETROCESSA SU ITALIA1 A CONDURRE “LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW” – LA TRASMISSIONE È STATA “D’URSIZZATA”, GLI ASCOLTI ARRANCANO E LA MOGLIE DI BONOLIS GODE: “TENTATIVO NON RIUSCITO DI CAMBIARE UN FORMAT CHE AVEVA UNA SUA RAGION D’ESSERE NEL 'SUBIRE' LE PUPE E NON NEL FARLE DIVENTARE MACCHIETTE. LO POSSO PENSARE O È LESA MAESTÀ?”

Da www.liberoquotidiano.it

sonia bruganelli

Caos a Mediaset: Sonia Bruganelli critica Barbara d'Urso. O meglio, il programma La Pupa e il Secchione Show da lei condotto. Dopo aver messo "mi piace" ad alcuni tweet che criticavano il programma di Italia1 e le prestazioni della d'Urso che avrebbe stravolto il format originale, la moglie di Paolo Bonolis scende in campo e dice la sua: "Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel ’subire’ le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse, lo posso pensare o è lesa maestà???".

Come lei anche Andrea Pucci, ex conduttore della trasmissione, dimostra di non apprezzare la nuova "idea". Come? Sui social il comico aveva festeggiato per gli ascolti di Stasera Tutto è Possibile, in grado di sotterrare la concorrenza. Eppure qualcuno su Twitter ha replicato alla Bruganelli, ricordando che nel programma del marito, Avanti un Altro, ci sono macchiette.

la pupa e il secchione

Un'accusa che non ha fatto attendere la propria risposta: "Avanti un altro nasce esattamente così, come anche Ciao Darwin nel lontano 97, di cui vedo inutili tentativi di copia ormai ovunque…". Insomma, la Bruganelli non le manda a dire a nessuno, nemmeno ai conduttori, come sempre.

