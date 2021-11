GLI SPARI SOPRA SONO STAVOLTA PER SALVINI E MELONI: "SONO DIVISIVI, SEMINANO ODIO" – NEL NUOVO DISCO, VASCO ROSSI SCODELLA UNA CANZONE (“XI COMANDAMENTO”) IN CUI ATTACCA ESTREMISTI E POPULISTI: “SENTO NELL'ARIA UN'ENORME VALANGA DI IGNORANZA CHE STA ARRIVANDO. CONVIENE ARRENDERSI, NON PUOI DISCUTERCI. È CHIARO CHE È IRONICO NO?” – I PEZZI DEL NUOVO ALBUM RACCONTATI DA VASCO - VIDEO

Siamo qui è un disco attualissimo: da XI comandamento, rock distopico e apocalittico in cui Vasco immagina una società nelle mani di estremisti e populisti (gli spari sopra, stavolta, sono per Salvini e Meloni, che attacca pur senza menzionare direttamente nella canzone: «Sono divisivi, seminano odio»), a L'amore l'amore, una canzone che parla di amore fluido destinata a diventare un inno dei pride (Si fa con le mani / si fa con il cuore / si fa come si vuole: «Cambiano i tempi, ma la voglia di fare l'amore è sempre uguale», sorride), Vasco guarda il mondo intorno a lui e dice la sua.

Esce oggi «Siamo qui», diciottesimo album di Vasco Rossi, a sette anni da «Sono innocente». È un album molto vitale, a tratti travolgente e decisamente rock, sulla scia dei suoi ultimi lavori, con alcuni pezzi dominati dall'ironia, nei quali si fa beffa dell'ignoranza trionfante come in «XI Comandamento» esplicitamente diretto a una parte della classe politica, oppure benedice il nuovo senso delle relazioni amorose come in «L'amore l'amore», ribadendo la sua peraltro nota predisposizione alla libertà personale.

La title track, uscita come singolo alcune settimane fa, è invece decisamente più profonda, mentre nelle altre canzoni Vasco vaga attraverso varie ispirazioni che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni, i rapporti di coppia che sono fra i suoi argomenti preferiti, o i social dove più che altro ci si insulta, e un'inedita propensione per la mistica, contemplata attraverso una lente nihilista.

Prodotto a quattro mani da Celso Valli per le ballads e dal suo chitarrista Vince Pastano per i pezzi più scatenati, «Siamo noi» vanta il contributo dei suoi autori preferiti, da Gaetano Curreri a Tullio Ferro (quello di «Vita spericolata»).

I pezzi di “Siamo qui” raccontati da Vasco Rossi

XI COMANDAMENTO

Sento nell'aria un'enorme valanga di ignoranza che sta arrivando. Conviene arrendersi, non puoi discuterci. È chiaro che è ironico no? Dai nuovi governanti, che sull'onda degli estremismi dei populismi e delle fake news si prospettano all'orizzonte, non ci aspettiamo solo leggi speciali ma addirittura un undicesimo comandamento.

L'AMORE L'AMORE

Mi sono divertito a raccontare come sono i rapporti di oggi, la sessualità fluida che c'è. Io sono proprio aperto, lei con lui lui con lei lei con lei lui con lui, quell'altro che ama l'altro, ognuno può far quel che vuole se c'è l'amore. Dico la mia posizione.

SIAMO QUI

Già, pieni di guai. È stata scritta prima della pandemia e sono i guai della condizione umana. È la canzone portante dell'album, l'ho costruito intorno a questa idea.

LA PIOGGIA DELLA DOMENICA

È una fotografia del rapporto di coppia. Piove anche, è una giornata un po' storta, come un Natale che non nevica e magari non c'è niente alla tv. Una canzone divertente, comunque.

TU CE L'HAI CON ME

È un rockettone dove racconto quel che sento quando entro nei social... Ci insultiamo tutti a vicenda, uno con l'altro: non sono quello che racconti te, devi andare a farti fottere... tu ce l'hai con me. Il mondo come continua offesa da tutte le parti, dove viviamo oggi.

UN RESPIRO IN PIU'

Ho notato che si sta poco con il respiro dentro. La vita è un respiro in più, quando avrai capito queste cose sarai anche capace di morire a questa vita per nascere in una nuova condizione mentale. Non morire e poi risorgere, anche se quello a me è capitato.

HO RITROVATO TE

Ci sono molto legato, perché ho avuto un momento che mi son reso conto che avevo litigato con la vita, con me, con tutto. Non ho rimesso a posto il mondo, non ho nemmeno fatto la pace con me, ma ho ritrovato te. Può essere la chitarra che non suonavo da tanto tempo, oppure la persona cara.

PRENDIAMO IL VOLO

È la prima canzone mistica che scrivo. A Los Angeles come dall'alta montagna e a Zocca c'è il cielo blu. Cado nel blu, credo nel blu... Prenditi questa bugia e mettiti comodo... è tutta una bugia, in realtà. Sali con me sulla scia di questo sogno, perché in fondo è tutto un sogno.

PATTO CON RISCATTO

Capita adesso nei rapporti, è come se facessi un patto con riscatto che chiude tutto. Ti metti insieme e c'è già il foglio: se qualcosa non va bene, se mi sono innamorato di un'altra che è passata, addio. Ma se hai deciso di amare una persona e di costruire qualcosa, puoi innamorarti di tutte quelle che vedi? No.

UNA CANZONE D'AMORE BUTTATA VIA

Un rapporto di coppia è sempre complicato, bisogna sempre cercare di tenerlo vivo anche se a volte uno dei due sbaglia. Una notte ubriaca una sola bugia può capitare, ma non è che devi buttare via il bambino con l'acqua sporca... Per stare con una persona bisogna saper chiudere un occhio, a volte anche due. -

