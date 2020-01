7 gen 2020 18:08

SPERIAMO CHE ORA NON SIA PIÙ ''SOTTO CHOC'' - COME DAGO-ANTICIPATO, DIETROFRONT RAI SULL'ESCLUSIONE DI RULA JEBREAL, CHE SARÀ ALL'ARISTON PER UNA SERA CON UN MONOLOGO SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. LA NOTIZIA È UFFICIALE E ARRIVA DAL VERTICE TRA L'AD SALINI, LA DIRETTRICE DI RAIUNO TERESA DE SANTIS E AMADEUS