26 giu 2021 16:48

SPEZZEREMO LE RENI A LILLI-BOTOX – IL TEMPO: LA GRUBER SI DICE CHE SIA INFURIATA PER UNA VOCE SECONDO CUI NEI CORRIDOI MEDIASET C'È SOLO UN MOTTO: "L'OBIETTIVO DEVE UNO SOLTANTO. BATTERE LILLI". PER QUESTO LA GRUBER HA RILASCIATO UN'INTERVISTA PER ATTACCARE VERONICA GENTILI (CHE CONDUCE “STASERA ITALIA” IN VERSIONE ESTIVA). A RIPORTARE LA VOCE A LILLI SAREBBE STATO UN OSPITE FISSO DI "OTTO E MEZZO", CHE SI PROFESSA ANCHE AMICO DELLA GIORNALISTA MEDIASET". TUTTO FAREBBE PENSARE A MARCO TRAVAGLIO…