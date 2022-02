“TOTTI, SEI IL MIO SALVATORE” – PARLA MARIO CAUCCI, EX MARITO DI NOEMI BOCCHI, LA NUOVA FIAMMA DEL PUPONE: “PER LA LEGGE E’ ANCORA MIA MOGLIE, NON SIAMO SEPARATI. IL SUO AGIRE DISINVOLTO NON MI STUPISCE. SO BENE COSA C'È DIETRO IL SEMPLICE LATO ESTETICO DI UNA PERSONA, E A TOTTI, SE DAVVERO CI FOSSE QUESTA LIAISON CON NOEMI, VA TUTTA LA MIA COMPRENSIONE, NESSUNO MEGLIO DI ME PUO' COMPRENDERLO” – LA GUERRA PER LA SEPARAZIONE: “ORA DOVRA’ SPIEGARE TUTTO AGLI AVVOCATI. DOVEVA ESSERE PIÙ ATTENTA..." - IL DAGO-SCOOP DI NOEMI AVVISTATA IL 4 DICEMBRE 2021 ALL'OLIMPICO E LA SMENTITA (CHE NON SMENTISCE) DI TOTTI