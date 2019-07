DAGOESCLUSIVO - PAROLA D'ORDINE: PUNTELLARE IL GOVERNO. SALVINI HA TRE PAURE CHE LO BLOCCANO DAL FAR SALTARE TUTTO E ANDARE A PALAZZO CHIGI. CONTE OGGI LO HA SALVATO IN SENATO (''LA FIDUCIA NEI MINISTRI NON È INCRINATA''), E MATTARELLA HA SALVATO IL GOVERNO BLOCCANDO LA PROCEDURA D'INFRAZIONE - IL M5S È SPACCATO IN TRE ANIME, E DOVRÀ AFFRONTARE IL BORDELLO NO-TAV/NO-APPENDINO - IL PD LITIGA, MENTRE DAL QUIRINALE NON HANNO UN PIANO B