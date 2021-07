STRONZA, SCIATTA E MEZZA TRUMPIANA: IL PERSONAGGIO DI KATE WINSLET NELLA SERIE TV HBO “MARE OF EASTTOWN” MANDA FUORI DI TESTA LA RADICAL-TILT MARIA LAURA RODOTA': "LA SPETTATRICE COETANEA O PEGGIO SI SENTE MEGLIO. TIFA PER LEI QUANDO SI COMPORTA MALISSIMO, METTE EROINA NELL'AUTO DELL'EX NUORA, INSULTA L'EX MARITO, MALTRATTA LA VECCHIA MAMMA, SBROCCA CON LA FIGLIA, ARRESTA UNA RAGAZZA BULLA MOLTO PUBBLICAMENTE, COSÌ IMPARA. LA SPETTATRICE COMPIANGE LEI PER I SUOI GUAI E COMPIANGE COSI' SE STESSA..." - VIDEO

Maria Laura Rodotà per “Specchio - La Stampa”

kate winslet in mare of easttown 9

Guardando Kate Winslet in Mare of Easttown, la spettatrice coetanea o peggio si sente meglio. Tifa Mare quando si comporta malissimo, mette eroina nell'auto dell'ex nuora, insulta l'ex marito, maltratta la vecchia mamma, sbrocca con la figlia, arresta una ragazza bulla molto pubblicamente, così impara.

E quando torna a casa, si apre una birra e mette una busta di patatine surgelate sulla caviglia che si è slogata inseguendo un sospetto.

kate winslet in mare of easttown 5

La spettatrice compiange Mare per i suoi guai e compiange così se stessa, poi si rasserena, non perché Mare ha trovato l'assassino; perché decide «Mare è una di noi, ma io almeno non vivo nella Pennsylvania orientale in piena crisi da oppioidi». Lì una ragazza madre giovanissima viene uccisa in un bosco, e i sospettati sono tutti amici e parenti dell'investigatrice.

kate winslet in mare of easttown 4

E la serie Hbo, creata da Brad Ingelsby, diretta da Craig Zobel, musiche dell'italiano Lele Marchitelli, è un successo globale e ha lanciato un fiero e depresso personaggio femminile che probabilmente resterà.

kate winslet in mare of easttown 8

Winslet ha costruito con cura la sua poliziotta musona e diversamente esile (articoli adoranti spiegano come l'attrice inglese abbia lavorato a imbruttirsi; resta il fatto che magra non è, il che è bello). Ha lavorato, per dire, sulla camminata.

kate winslet in mare of easttown 13

Passi larghi e decisi, testa in avanti, braccia a mulinello, da donna che ha da fare e non bada al portamento. Forse deve qualcosa a Frances McDormand, che per Tre manifesti a Ebbing, Missouri aveva studiato l'andatura di John Wayne.

kate winslet in mare of easttown 3

Anche McDormand è stata poliziotta di provincia in Fargo, però cordialissima, moglie devota, funzionaria equilibrata. Ci sono voluti venticinque anni perché il tipo di personaggio si evolvesse, si comportasse male, camminasse male e fosse perciò sexy.

kate winslet in mare of easttown 12

L'appeal sfascione di Mare arriva poi dal suo ringhioso, riluttante carisma. Da donna che non deve chiedere mai, perché appena chiede le rispondono che è una pessima madre, una moglie scarsa, una poliziotta scorretta, ecc.

Il che non le impedisce di sentirsi il membro meno disfunzionale della sua comunità, e di amministrare una giustizia secondo lei. Non fa niente per farsi approvare, ma convince il pubblico a casa. Specie perché vive in una cittadina il cui ricco buffet audiovisivo-narrativo rientra, secondo un critico del New York Times, «nella tradizione del miserabilismo sulla Middle America».

kate winslet in mare of easttown 1

E al centro dei tanti quasi-cliché intrecciati e rivisitati o capovolti, c'è lei: un ultraclassico poliziotto tormentato, fuori dalle regole, coniuge e genitore deplorevole, disilluso, sardonico, beone, più interessato a un'ora di sesso con uno incontrato a un bancone di bar («Ho scopato come una nonna?», chiede essendo nonna; come una «very hot grandma», le viene risposto) che a una relazione.

kate winslet in mare of easttown 11

E malvestito, e siccome questo poliziotto è una donna se ne è parlato molto. Per il guardaroba di Mare-Winslet, la costumista Meghan Kasperlik è stata per giorni fuori da supermercati e stazioni di servizio della Delaware County, fotografando persone «che comprano di corsa andando al lavoro, o si prendono una Coca Cola in pigiama». Dopo ore di jeans sformati-camicie a quadri-giacche a vento brutte, viene voglia di imitarla perché sono cose comodissime.

kate winslet in mare of easttown 10

E non impediscono a Mare di essere corteggiata da giovani e intellettuali, meno dai compaesani, bianchi poveri con problemi di mascolinità tossica, armati e trumpiani, anche se nella serie di politica non si parla.

kate winslet in mare of easttown 7

E però. Il mese scorso, al Tribeca Film Festival per i 25 anni di Fargo, McDormand e i fratelli Coen hanno raccontato che nella sceneggiatura originale Marge andava a un raduno antiabortista. Mentre Mare, poliziotta bianca, potrebbe aver votato Trump, anche solo per far imbestialire figlia lesbica ed ex marito (ma forse no, nella vera Easttown Biden ha battuto Trump col 62%, anche se la zona è piena di no vax e partecipanti all'assalto al Campidoglio; dove Mare non sarebbe andata, lei dice che «le grandi imprese sono sopravvalutate»).

kate winslet in mare of easttown 6 kate winslet in mare of easttown 2