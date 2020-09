IL SUPPLIZIO DI FURBIZIO – CORONA APPARE DALLA D’URSO DOPO UN ANNO E MEZZO, MA PARE UNO ZOMBIE CON I TATUAGGI, SPOMPATO E PROVATO – NON CI CREDE MANCO LUI QUANDO SPARA SFONDONI (“IO SONO DIO”), SI RIFIUTA DI DIRE CHE "LA COCAINA FA SCHIFO", FA IL LUMACONE CON LA "65ENNE" DURSO ("SEI TROPPO IMPEGNATIVO PER ME"), SI ACCENDE QUANDO PARLA DI ASIA ARGENTO: “SI ERA INNAMORATA, CON ME HA VISTO LE STELLE…” - VIDEO

Roberto Damiata per "www.ilgiornale.it"

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 9

Prima intervista per Fabrizio Corona dopo un anno e mezzo di silenzio. Ieri sera in collegamento a Live non è la D’Urso appare sottotono in confronto ad un parterre agguerritissimo pronto a “testare” il suo cambiamento. Tutti personaggi, da Antonella Boralevi ad Alda D'Eusanio fino a Barbara D’Urso compresa, che con lui hanno avuto scontri molto accesi.

Fabrizio ascolta le parole della Boralevi, la prima a prendere la parola e che chiede all'ex re dei paparazzi di dire “la cocaina fa schifo”.

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 5

Fabrizio, con le mani incrociate, si limita a dire che dopo tutto quello che ha passato non ripeterà mai le frasi che qualcuno gli dice di dire. "E' importante, quando si è in una trasmissione di prima serata, informarsi bene per evitare di dire cose inesatte", Corona riferendosi all’affermazione fatta dalla scrittrice sul suo aver trascorso poco tempo in carcere rispetto agli anni che doveva.

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 8

Ringrazia poi la magistratura milanese che gli ha permesso di curarsi dandogli la possibilità dei domiciliari e tutti i detenuti oltre a mandare un messaggio a sua madre dicendole: “Ti voglio bene”. La prima a rendersi conto del cambiamento di Fabrizio è Alda D'Eusanio.

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 4

“Penso che l’inferno in cui è stato gli abbia questa volta insegnato qualcosa perchè ha sottratto molti anni a se stesso, ma soprattutto a suo figlio. Io voglio fare una domanda al Fabrizio di oggi perché tu sei diventato personaggio non per i tuo talenti come quello di essere un grande imprenditore, se tu potessi ritornare indietro rifaresti quello che hai fatto?" “Ho finito di scrivere un libro molto bello che si chiama ‘come ho inventato l’Italia’, Io non credo di essere diventato personaggio, sono nato personaggio.

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 3

Non sarò più quello di prima perché sono stanco, non ce la faccio più. Anche se sono abbronzato, fisicamente sto bene, vivo in una casa molto bella, ho l'amore di mio figlio, sono stanco, non ho la libertà: voglio tornare alla vita”, è la sua amara risposta.

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 12

Ma si illumina quando parla di Carlos Maria, suo figlio, che ora dopo aver compiuto 18 anni è andato a vivere con lui: “Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere con il padre, Nina ci manca molto, la nostra porta è sempre aperta, non entro in polemiche perché al momento non è capace di dare giudizi seri. Nina non sta bene ha passato cose bruttissime, le vogliamo bene”.

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 2

Ma il guerriero c’è sempre e viene fuori quando si parla di Asia Argento “con me ha visto le stelle” racconta o quando fa le "avances" a Barbara D’Urso, con cui ha da poco fatto pace: "Barbara volevo dire che sei splendida, è sapere che hai 65 anni è incredibile. Quando ti ho visto ero meravigliato. Io sono single Barbara se vuoi sono disponibile”. La D'Urso precisa, ridendo: “Grazie ma di anni ne ho 63”, poi prosegue: "Sono single anche io ma diciamo che per me sei troppo impegnativo”.

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 11 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 1 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 10 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 6

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 7