28 apr 2022 15:26

SVELATO L’ARCANO: MARCO DAMILANO GUADAGNERÀ 200MILA EURO LORDI IN 10 MESI PER LA SUA STRISCIA QUOTIDIANA DI DIECI MINUTI SU RAI3 - SIAMO SOTTO AL TETTO DEI 240MILA IMPOSTI AI DIRIGENTI DI VIALE MAZZINI, MA SI TRATTA COMUNQUE MILLE EURO A PUNTATA. QUESTE CIFRE PLACHERANNO I DETRATTORI O FARANNO INCAZZARE ANCORA DI PIÙ L’USIGRAI, GIÀ SULLE BARRICATE PER IL TAGLIO DELL’EDIZIONE NOTTURNA DEL TGR? A GIUDICARE DAL PISSI PISSI A VIALE MAZZINI E DINTORNI, SEMBRA PIÙ LA SECONDA...