18 feb 2021 13:56

TA-ROCCO A RETI UNIFICATE – ALDO GRASSO SFERZA CASALINO: "LE SUE PRESENZE IN TV ORMAI SUPERANO QUELLE DEI VIROLOGI! CON UNA PROSA PARECCHIO ZOPPICANTE, ROCCO HA SCRITTO UN LIBRO PER ESALTARE LA SUA GRANDE INTELLIGENZA (NON SEMPRE RICONOSCIUTA DAGLI ALTRI). NESSUNO RICORDA LE RITORSIONI PER CONDIZIONARE I MEDIA E L’AUDIO SULLA 'MEGAVENDETTA' DEL M5S CONTRO I DIRIGENTI DEL MEF. TUTTO DIMENTICATO, L'EX PORTAVOCE È RIENTRATO NEL CIRCO MEDIATICO. TANTO CHE NASCE UN SOSPETTO: MA LA CADUTA DI CONTE NON SARÀ PER CASO LEGATA ALL'USCITA DEL LIBRO?" - VIDEO