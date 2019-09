TAAAAC! ‘COMIN&PARTNERS’ ARRIVA SOTTO LA MADONNINA - PARTERRE DE ROI PER L’APERTURA DELLA NUOVA SEDE MILANESE DELLA SOCIETA’ DI COMUNICAZIONE E AFFARI ISTITUZIONALI - TRA I NEGRONI SBAGLIATI DELLO STORICO BAR BASSO E IMPROVVISAZIONI JAZZ, HANNO FATTO LA LORO APPARIZIONE ALESSANDRO PROFUMO, CON IL POTENTE PAOLO MESSA, PAOLO SCARONI, MARCO ALVERÀ, FRANCO BERNABÈ, STEFANO LUCCHINI, L’AD DELLA LEGA DI SERIE A LUIGI DE SIERVO

giulio sapelli gianluca comin

Parterre de roi ieri sera nel roof di via Agnello 20, nel cuore della city milanese, per Comin & Partners, la società di comunicazione e affari istituzionali di Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti.

L’apertura della nuova sede, guidata dal managing partner Lelio Alfonso ha attirato al ritorno dalle vacanze estive i VIP della finanza, delle istituzioni e del glamour milanese, che hanno affollato uffici e terrazze, creando lunghe file all’ascensore pur di non perdersi questa prima assoluta, con vista sulle guglie della Madonnina.

paolo scaroni marco alvera

Il primo ad affacciarsi e a salutare il grande boss Gianluca Comin, l’immarcescibile Giulio Sapelli, da 40 anni ormai nelle stanze del potere tra Roma e Milano. Ma nelle quasi quattro ore tra i negroni sbagliati dello storico Bar Basso e il Jazz Manouche dei Four non six, a rotazione continua hanno fatto la loro apparizione Alessandro Profumo, con il potente Paolo Messa, Paolo Scaroni, Marco Alverà, Franco Bernabè, Stefano Lucchini, Mauro Moretti, Giulia Ligresti, Elio Catania, Giovanni Gorno Tempini, i boss di Spencer & Stuart Luigi Paro e quello della Lega serie A Luigi de Siervo, l’immancabile Riccardo Monti, Chiara Beria d'Argentine che lunedì prossimo sara la grande madrina del Premiolino, Massimo Caputi, il capo di Assonime Innocenzo Cipolletta, gli Ambasciatori Michele Valensise e Giovanni Castellaneta, Mario Valducci, l’onnipresente Arturo Artom e il presidente di Arera Stefano Saglia. Direttori e firme del giornalismo a gogò, per un evento che regala a Milano una nuova “firma” dei public affairs e della comunicazione.

