TANA PER LA VOLPE - LA COMPLICITÀ TRA ADRIANA VOLPE E ANDREA DENVER AL “GF VIP” NON È SFUGGITA AL MARITO DELLA PRESENTATRICE: “VEDERE CERTE IMMAGINI NON È PIACEVOLE. IL MIO SENTIMENTO VA RISPETTATO. DEVE RICORDARSI CHE È UNA DONNA SPOSATA” – INTANTO DENVER, CHE IGNORA DI DOVER FARE I CONTI CON UN MARITO INCAZZATO, SCHERZANDO INVITA LA VOLPE A DORMIRE CON LUI. E LEI… - VIDEO

Denver: “Ma se vuoi io faccio il sacrifico di dormire con Adriana”

???#GFVIP

pic.twitter.com/BfI0GMkdg0 — camilla (@trashloverr) February 25, 2020

Da "www.liberoquotidiano.it"

adriana volpe e andrea denver 4

Adriana Volpe e Andrea Denver è la coppia platonica del Grande Fratello Vip. Tra i due c'è grande sintonia nonostante la differenza d'età, ma ovviamente non può esserci niente di più di una bella amicizia: lei è felicemente sposata e ha una figlia, lui è fidanzato e infatti respinge i tentativi di abbordaggio delle coetanee.

Prima Elisa De Panicis, adesso Sara Soldati, il risultato è sempre lo stesso: Denver rifila due di picche a tutti, ma non ha mai nascosto di avere un debole per la Volpe, pur tenendo ben chiaro in mente che è qualcosa di irrealizzabile.

adriana volpe e andrea denver 5

Parlando con Sara e Asia Valente sul dormire insieme, Andrea se ne esce così: "Devo orientarmi sulle donne sposate. Faccio il sacrificio di dormire solo con Adriana". Quest'ultima apprezza ed esclama: "Io ti adoro, in un'altra vita".

Luana Rosato per "www.ilgiornale.it"

L'entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha permesso ad Adriana Volpe di farsi conoscere anche nel suo aspetto più ironico, ma alcuni atteggiamenti sono stati interpretati male dal marito Roberto Parli.

adriana volpe e andrea denver 12

Sposata e madre di una bambina, Gisele, la Volpe sta cercando il suo riscatto con il reality show dopo l’esclusione dalla Rai. Eppure, nonostante abbia sempre ammesso di aver giocato e di essersi divertita con i compagni della Casa, qualche atteggiamento non è andato giù al marito. Intervistato dal settimanale Chi, Parli ha ammesso di essere rimasto disturbato da alcuni comportamenti della moglie che hanno dato adito al gossip.

adriana volpe e roberto parli 5

Prima il bacio scherzoso con Pago, poi il flirt con Andrea Denver e, infine, la presunta liaison – poi smentita categoricamente da Adriana – con Antonio Zequila, hanno fatto un po’ storcere il muso a Roberto che, ad Alfonso Signorin, ha affidato il suo sfogo. “Il gossip (mi ha dato fastidio, ndr).

adriana volpe e andrea denver 9

Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me – ha detto Parli - ,invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice ‘tua mamma ha baciato un altro’ a farla star male”.

Smentendo l’ipotesi di una eccessiva gelosia, il marito di Adriana Volpe ha spiegato che, da uomo innamorato, non riesce a digerire facilmente certe immagini e situazioni. “Non sono geloso, sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena – ha precisato lui - .Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”.

adriana volpe e roberto parli 1

Le immagini cui si riferisce sono, probabilmente, quelle in cui Adriana Volpe appare molto vicina ad Andrea Denver che, in diretta su Canale 5, non ha esitato ad ammettere di provare una certa attrazione nei confronti della donna.

Del modello, però, Roberto Parli sembra non curarsi particolarmente. “[...]Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia – ha tuonato l’uomo - . Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa, ma è per questo che le ho scritto, per proteggere lei e la nostra famiglia dai giudizi altrui”.

adriana volpe e andrea denver 7

In questi giorni, tuttavia, per allontanarsi dal gossip e schiarirsi un po’ le idee, il marito di Adriana Volpe ha scelto di andare in montagna con la figlia Gisele, evitando di osservare tutti i movimenti della moglie nella Casa. “[...]Qui in Svizzera non riesco a vedere il live dalla Casa e non sto sveglio fino alle 4 di mattina. E anche Gisele si distrae e pensa meno alla mamma”, ha ammesso.

adriana volpe e andrea denver 8 adriana volpe e andrea denver 3 roberto parli adriana volpe e roberto parli 4 adriana volpe e roberto parli 3 adriana volpe e andrea denver 1 adriana volpe e andrea denver 10 adriana volpe e andrea denver 2 adriana volpe e andrea denver 6

adriana volpe adriana volpe e roberto parli 2 adriana volpe e andrea denver 13