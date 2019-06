TAYLOR MEGA, MEGA SCAZZO - OSPITE DI “POMERIGGIO 5”, LA BONAZZA DICE DI INCASSARE 8 MILA DOLLARI A POST PER ALLONTANARE IL SOSPETTO DI ESSERE UNA MANTENUTA - CAMILLA LUCCHI LA INFIOCINA: “HA UN NONNO CHE LE COMPRA I VESTITI, LE FA FARE VIAGGI SU UN JET PRIVATO, LE PAGA L’HOTEL...” - GUENDALINA CANESSA RINCARA: “NON TI SEGUONO PER ACQUISTARE I PRODOTTI CHE PUBBLICIZZI MA CHE VEDONO IL TUO SEDERE” - LA REPLICA: “L’INVIDIA VE SE MAGNA” - E POI ARRIVA ZEQUILA CHE…

Luana Rosato per www.ilgiornale.it

Continua ad essere aspramente criticata l’ostentazione della ricchezza da parte di Taylor Mega che, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha rivelato quanto guadagna per ogni post pubblicato sui suoi profili social. Checché se ne dica, la professione di influencer sembra essere una delle più gettonate degli ultimi tempi e Taylor Mega è riuscita a renderla un vero e proprio lavoro con guadagni da capogiro.

Nonostante molti attribuiscano la sua ricchezza ad un ipotetico compagno milionario al quale si affiancherebbe in gran segreto, la influencer ha rispedito al mittente ogni accusa e svelato nel salotto di Canale 5 quali sono i guadagni che le vengono riconosciuti per ogni singolo post condiviso sui social. “Ha un nonno che le compra i vestiti, le fa fare viaggi su un jet privato, le paga l’hotel...”, ha asserito Camilla Lucchi, lasciando intendere che il fidanzato di Taylor Mega avrebbe molti più anni rispetto a lei.

Ma la giovane influencer da più di un milione di follower ha preferito mettere a tacere voci infondate sul suo conto e ha raccontato di aver partecipato al Festival di Cannes perché invitata dal brand che sponsorizza, aggiungendo: “Ho un milione di follower e per un post mi pagano otto mila dollari: non è signorile dirlo, ma per me è un lavoro e io faccio post ogni giorno”.

“Tutti i miei ex non mi hanno dato soldi né mi hanno pagato per fare determinate cose”, ha continuato a spiegare Taylor Mega, accusata di essersi fatta mantenere anche da Flavio Briatore e Tony Effe. Pochi, però, le hanno creduto e si sono detti certi che i guadagni di un influencer siano molto inferiori rispetto a quelli dichiarati da Taylor.

2 - CANESSA ATTACCA TAYLOR MEGA SUI FOLLOWERS E LEI RISPONDE: 'L'INVIDIA TE SE MAGNA'

Katia Di Luna per https://it.blastingnews.com

Mercoledì 5 giugno, è andata in onda una nuova e scoppiettante puntata di Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara D'Urso c'erano Taylor Mega, reduce dal Grande Fratello 16, Guendalina Canessa, Mila Suarez, Camilla Lucchi, Patrizia Groppelli e, in collegamento, Antonio Zequila. Oggi gli argomenti principali sono stati: denaro, successo e la vita da influencer. Per trattare questa tematica ci ha pensato l'esperta Taylor che ha dichiarato di voler guadagnare circa un milione di euro al mese per mantenere un adeguato tenore di vita.

La ragazza però è stata subito attaccata dalla Canessa, che sostiene che i suoi guadagni non sono frutto del suo impegno professionale. La risposta della giovane non si è fatta attendere. "Mi sono sempre domandata come caspita fai a guadagnare così tanto. Secondo me hai soltanto follower uomini che non ti seguono per acquistare i prodotti che pubblicizzi ma che vedono il tuo sedere e basta. Ti comprano" ha dichiarato Guendalina Canessa nel salotto di Pomeriggio 5.

"Tesoro mio, io possiedo il cinquanta per cento di follower donne che il cinquanta percento di follower uomini. L'invidia te se magna!" ha ribatutto piccata e decisa Taylor Mega alla donna. Anche la ricchissima Camilla Lucchi si è scagliata contro l'avvenente e biondissima influencer sostenendo che, secondo lei, Mega è mantenuta da un probabile compagno piuttosto benestante ed è per questo che si può permettere tutto il lusso che desidera. "Almeno io non mi vergogno di dire che ho un compagno un po' avanti con l'età che mi aiuta nelle finanze.

Non ci trovo nulla di male in questo" ha dichiarato Lucchi in diretta. Taylor però ha ribadito che non ha nessun fidanzato ricco che la mantiene e che è riuscita ad ottenere tutto ciò che vuole grazie alla sua professione e al suo brand.

Anche Antonio Zequila si è scontrato con Taylor Mega dicendo che la bella venticinquenne dice soltanto bugie e che in realtà percepisce molto meno di 8 mila dollari a post. "Per favore torna coi piedi sulla Terra" ha aggiunto Er Mutanda attaccando la bionda web influencer di Instagram. La discussione è continuata ma senza che venisse aggiunto nulla di rilevante rispetto a quanto fosse già detto. Però, alla fine, la giovane friulana ha risposto alle critiche degli ospiti dicendo che un titolo di studio non fa l'intelligenza e la capacità lavorativa di una persona e che lei è molto soddisfatta di quello che sta facendo pur senza avere una laurea o aver intrapreso un particolare percorso di studi. "Io ho un lavoro e vado avanti perché faccio un lavoro. Punto" ha chiosato la Mega.

