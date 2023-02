classifica terza serata sanremo

1. SANREMO, GRIGNANI COME BLANCO: NON SI SENTE IN CUFFIA E INTERROMPE IL BRANO, MA LA REAZIONE È DIVERSA

Da www.repubblica.it

Gianluca Grignani come Blanco […]. Il cantante […] ha interrotto la sua esibizione nel corso della terza serata perché non sentiva la sua voce in cuffia. Esattamente come nel caso di Blanco due sere prima. Ma […] ha gestito la situazione in modo decisamente diverso: anziché distruggere la composizione floreale sul palco dell'Ariston, ha fermato la musica e si è scusato: "E' colpa mia che ho chiesto di abbassarmi la voce prima di salire sul palco - ha detto -. […]A cinquant'anni ho imparato come si fa a fare queste cose, a vent'anni non l'avrei saputo fare. Mi sono spiegato" facendo riferimento alla reazione di Blanco e prendendo, in parte, le sue difese.

2. GIANLUCA GRIGNANI, L'ACCUSA DEI SOCIAL: HA BESTEMMIATO SUL PALCO DELL'ARISTON. MA LUI SMENTISCE

Estratto da www.repubblica.it

gianluca grigngnai no con la scritta no war sulla camicia

[…]Qualcuno scrive che l'artista avrebbe bestemmiato alla fine della sua performance (ripetuta per problemi di audio). Ma Grignani ribatte e smentisce, sottolineando - attraverso il suo entourage - di aver detto "porto via", prendendo i fiori che vengono regalati a ogni cantante. […] “Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto ‘porto via’ prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”, ha detto l’artista che sul palco aveva un camicia con la scritta ‘No war’.

maneskin a sanremo

3. SANREMO 2023, IL MEGLIO E IL PEGGIO DELLA TERZA SERATA: DALLA LEZIONE DI GRIGNANI A BLANCO ALLA FAKE NEWS DELLA LITE DIETRO IL PALCO

Estratto dell’articolo di Alice Castagneri per www.lastampa.it

Perché sono alta, perché mio nonno vive in Nigeria, perché mi sento diversa, perché mi chiedono se sono italiana? La star del volley Paola Egonu, co-conduttrice della terza serata del Festival, si racconta senza filtri. Incespica, si ferma per fare dei respiri profondi, a tratti è impacciata, ma il suo racconto è limpido, genuino. [...]

monologo di paola egonu a sanremo

Ringrazia i genitori e spiega il razzismo con una semplice metafora: «Ancora oggi sono quella che quando mi fanno una domanda su questo tema rispondo così: prendete dei bicchieri di vari colori e metteteci dentro l’acqua, vedrete che la maggior parte delle persone sceglierà il bicchiere trasparente, solo perché il suo contenuto è più limpido. Eppure se proverete a bere da uno dei bicchieri colorati, scoprirete che l’acqua ha sempre lo stesso gusto, fresco e vita…perché siamo tutti uguali oltre le apparenze». [...]

il culo di victoria dei maneskin a sanremo

Grignani rockstar d’altri tempi

C’è un problema audio, uno simile a quello che ha avuto Blanco l’altra sera. Gianluca Grignani, però, reagisce in maniera del tutto diversa. Si ferma e chiede di rifare. Lo fa con stile, da vera rockstar d’altri tempi: «Diventando grande ho imparato come si fa, a 20 anni avrei sbagliato».

Mentre canta Quando ti manca il fiato, canzone con uno dei testi più belli di questo Festival, si volta di schiena e mostra a tutti la scritta sulla camicia: «No war».

Esce di scena, poi viene richiamato da Amadeus perché ha scordato i fiori. A quel punto torna e, una volta afferrato il bouquet, lo lancia in platea. Intanto sul web tutti lo accusano di aver bestemmiato. Ma non è affatto così. Lui stesso smentisce: «Ho detto porto via i fiori, non qualsiasi altra cosa».

IL PEGGIO

gianluca grignani no war terza serata sanremo

Una lite tra Anna Oxa e Madame per la questione dei vaccini. Un’altra lite tra Madame e Ariete. Tutto falso, ovviamente. Ma nel multiverso dei social avviene l’inverosimile, si immagina di tutto.

Si diffondono voci di bicchieri che volano. E così gli entourage delle artiste coinvolte devono perdere tempo a smentire. Anna Oxa, nel momento della litigata inventata, nemmeno si trovava all’Ariston. [...] e Dimartino, però, prendono spunto dalla fake news per pubblicare un divertente post in cui inscenano una finta scazzottata con sedie volanti. […]

FINTA SCAZZOTTATA COLAPESCE DI MARTINO

