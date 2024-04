TIKTOK… TAC: A PIATTAFORMA CINESE VUOLE RADDOPPIARE LA CONCORRENZA A INSTAGRAM - NEGLI STATI UNITI ALCUNI UTENTI HANNO RICEVUTO UNA NOTIFICA CHE ANTICIPA L'ARRIVO DI "TIK TOK NOTES", MOLTO SIMILE ALL'APPLICAZIONE DI "META" - CHI DECIDERÀ DI ISCRIVERSI, PARTENDO DA TIKTOK, AVRÀ L'OPPORTUNITÀ DI TRASFERIRE IN AUTOMATICO I PROPRI POST E FOLLOWER SU "NOTES" CHE SI CONCENTRERÀ ESCLUSIVAMENTE SULLE IMMAGINI (MENTRE INSTAGRAM, PROPRIO PER INSEGUIRE TIKTOK, SI STA CONCENTRANDO SUI VIDEO)

tik tok notes

(ANSA) - TikTok Notes potrebbe essere il prossimo rivale di Instagram. Nessun annuncio ufficiale ma una serie di schermate condivise dal sito specializzato TechCrunch tentano di spiegare come potrebbe funzionare una nuova app collegata al social gestito dalla cinese ByteDance. Alcuni utenti, soprattutto negli Stati Uniti, avrebbero ricevuto una notifica nell'app principale di TikTok che anticipa l'arrivo dell'app, un po' come fatto con Instagram prima del lancio di Threads in Europa, alternativa a X-Twitter.

tik tok notes 1

A quanto pare, chi deciderà di iscriversi a Notes, partendo da TikTok, avrà l'opportunità di trasferire in automatico i propri post con foto anche sulla nuova piattaforma, che si concentrerà esclusivamente sulle immagini. "Come parte del nostro continuo impegno per innovare l'esperienza TikTok, stiamo esplorando modi per consentire alla nostra comunità di creare e condividere la propria creatività con foto e testo in uno spazio dedicato per tali formati", ha detto a TechCrunch un portavoce della compagnia.

A marzo, alcuni sviluppatori avevano individuato nel codice dell'app Android di TikTok alcuni riferimento a un software chiamato TikTok Photos. Tuttavia, i recenti avvisi indicano un cambio di nome per la nuova soluzione. TikTok sta inoltre sperimentando formati diversi come video da 30 minuti e post di testo simili a X e Threads per ampliare la sua base di utenti.

tik tok notes 3