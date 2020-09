TORNANO I TALK: FLORIS (5,5%), GIORDANO (5,5%) E BERLINGUER (4,7%) - RAI1 ANCORA CON MONTALBANO (18,1%) CONTRO LADY GAGA (15,2%) - ''BOSS IN INCOGNITO'' ALLA SECONDA PERDE DUE PUNTI (8,5%) - MORENO (4,1%), PALOMBA (5,2-4,8%), GRUBER (7,1%), AMADEUS (18,8%), PAPERE (15,1%) - ''AGORÀ'' E ''MI MANDA RAI TRE'' ANCORA IN NETTO CALO RISPETTO AL 2019 - E.DANIELE (17,1-14%) - 'FORUM' (17,1%) - BORTONE (10,2%) - VESPA (9,7%) - LUNDINI (2,3%)

ASCOLTI TV: AGORÀ E MI MANDA RAI TRE CALANO ANCORA. FLORIS BATTE BERLINGUER E GIORDANO

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 15 settembre 2020 vedono in prima serata la triplice disfida tra talk show di approfondimento.

Mentre sulle due Ammiraglie si sfidavano una replica del Commissario Montalbano e la prima visione Tv di A Star is Born, ecco che su Rai3 andava in onda #Cartabianca di Bianca Berlinguer, su Rete4 Fuori dal coro di Mario Giordano e su La7 DiMartedì condotto da Giovanni Floris.

a star is born 3

Che, con ospiti, fra gli altri il Ministro Roberto Speranza, Matteo Salvini, Nicola Gratteri e Alberto Zangrillo, ha prevalso in valori assoluti sui concorrenti con 1.108.000 spettatori e uno share del 5.5%. #Cartabianca con ospite, fra gli altri, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha invece radunato 918.000 spettatori (4.7%). Per Fuori dal Coro 899.000 spettatori con il 5.5% di share. Con ospiti, fra gli altri, Luigi Di Maio, Nicola Porro, Paolo del Debbio, Iva Zanicchi e l’attrice di Panarea ed ex concorrente di Ballando con le stelle Hoara Borselli.

In fascia mattutina, invece, non accennano a riprendere terreno Agorà di Luisella Costamagna che ha sostituito Serena Bortone, e Mi manda Rai Tre con la nuova coppia Federico Ruffo-Lidia Galeazzo (che ha rimpiazzato Salvo Sottile). Qui abbiamo sottolineato come i due programmi mostrino un calo rispetto alle edizioni precedenti.

Ieri, Agorà ha segnato 288.000 spettatori con il 5.9% di share, e Mi manda Rai Tre 204.000 individui all’ascolto con il 4.4%. Martedì 17 settembre 2019 Serena Bortone attirava invece 469.000 spettatori con il 9.64% di share (presentazione: 351.000 – 6.18%), e sempre l’anno scorso, a seguire, Salvo Sottile conquistava 319.000 spettatori con il 7.27%.

ASCOLTI TV | MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020. MONTALBANO IN REPLICA 18.1%, A STAR IS BORN 15.2%. NAME THAT TUNE PARTE DAL 2.6%

Nella serata di ieri, martedì 15 settembre 2020, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Giostra degli Scambi ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 A Star is Born ha raccolto davanti al video 2.789.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.866.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Italia 1 Deadpool ha catturato l’attenzione di 1.211.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 918.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%.

a star is born lady gaga e bradley cooper

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 899.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Di Martedì ha registrato 1.108.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 Name that Tune ha segnato il 2.6% con 544.000 spettatori mentre sul Nove Transporter: Extreme ha catturato l’attenzione di 387.000 spettatori (2.2%). Su La5 la replica del Grande Fratello Vip sigla l’1.1% con 170.000 spettatori. Su Real Time Primo Appuntamento si porta all’1.8% con 409.000 spettatori. Su Sky Uno Bruno Barbieri – 4 Hotel sigla lo 0.83% con 195.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

UPaS cresce.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.445.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.569.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.1% con 970.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.235.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 987.000 spettatori pari al 4.4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.698.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.192.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.156.000 (4.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.673.000 spettatori (7.1%). Su TV8 Guess my Age piace a 596.000 spettatori con il 2.5% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 494.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti piace a 444.000 spettatori (1.9%).

a star is born 2

Preserale

Reazione a Catena al 24.5%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.318.000 spettatori (19.2%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 4.143.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.315.000 spettatori con l’11.5% di share e Caduta Libera 2.550.000 con il 16% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 546.000 spettatori (3.8%) e Castle 1.000.0000 (5%). Su Italia1 Dr. House segna il 3.2% con 501.000 spettatori con il primo episodio e il 3.5% con 729.000 episodi con il secondo. Su Rai3 il TGR informa 2.626.000 spettatori con il 14.4% di share e Blob segna 915.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 832.000 spettatori. Su La7 Little Murders piace a 183.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 238.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy piace a 208.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mattina

Ogni Mattina allo 0.8%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 753.000 telespettatori con il 16.7% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 787.000 spettatori con il 17.1% di share nella prima parte e da 835.000 spettatori (14%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 759.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e 696.000 (15.4%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 – Italia sigla l’1.5% con 67.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 151.000 spettatori (3.1%).

berlinguer corona de laurentiis

Su Rai3 Agorà convince 288.000 spettatori pari al 5.9% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 4.4% con 204.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con I Cesaroni registra 169.000 spettatori con share del 3.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 168.000 spettatori con il 4.4% nelle News e 175.000 (3.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 142.000 spettatori pari al 3.1%. Su TV8 Ogni Mattina piace a 40.000 spettatori (0.8%). Sul Nove Famiglie da Incubo convince 94.000 spettatori (2.1%).

Daytime Mezzogiorno

Elisir 5.9%.

Su Rai1 C’è Tempo per… sigla il 9% con 931.000 spettatori e C’è Tempo per… Extra il 7.5% con 1.085.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.385.000 telespettatori con il 17.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 307.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 721.000 spettatori (6.8%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 304.000 spettatori con il 4.1% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.379.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai3 Elisir è seguito da 349.000 spettatori (5.9%), Quante Storie si porta al 5.1% con 610.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 123.000 spettatori con il 2% di share nella prima parte e 272.000 (2.3%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 613.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 302.000 spettatori con share del 5.1% nella prima parte e 445.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.9% con 134.000 spettatori.

mauro corona bianca berlinguer

Daytime Pomeriggio

Il GF al 16.2% su Canale 5 e al 2.7% su Italia 1.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.319.000 spettatori (10.2%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.756.000 spettatori (16.5%). La Vita in Diretta informa 1.262.000 spettatori con il 13.1% (presentazione 1.286.000 – 12.9%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.619.000 spettatori (17.5%), Una Vita ha convinto 2.486.000 spettatori con il 17.9% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.9% con 2.823.000 spettatori (finale 2.015.000 – 18.3%); l’appuntamento con il Grande Fratello Vip piace a 1.718.000 spettatori (16.2%) e Il Segreto sigla il 14.6% con 1.481.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 13.6% con 1.293.000 spettatori nella prima parte, al 13.8% con 1.340.000 spettatori nella seconda e al 10.7% con 1.114.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 il Tour de France ha convinto 637.000 spettatori (5.1%) nella diretta e 1.046.000 (10.5%) all’arrivo, Toureplay 834.000 (8.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.015.000 spettatori (6.8%) nel primo episodio, 962.000 (6.9%) nel secondo e 847.000 (6.4%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 614.000 spettatori (4.9%) e Modern Family diverte 438.000 spettatori (3.9%).

Il Grande Fratello Vip piace a 259.000 spettatori con il 2.7% share. Su Rai3 il Tg3 Regione ha fatto compagnia a 2.590.000 spettatori (18%) e Geo a 679.000 spettatori con il 6.9% di share (Aspettando Geo 471.000 – 4.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 865.000 spettatori con il 6.5%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 310.000 spettatori con il 2.6% e Tagadà #ViaggioinItalia piace a 201.000 spettatori (2%); Senti chi Mangia diverte 122.000 spettatori con l’1.2% di share (Senti chi Mangia – Non si Butta via niente 94.000 – 1%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 177.000 spettatori (1.9%).

LUISELLA COSTAMAGNA AGORA

Seconda Serata

Porta a Porta al 9.7%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 751.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 476.000 spettatori pari ad uno share del 7.4%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 366.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.1% con 387.000 spettatori. Su Italia1 Hellboy: The Golden Army viene visto da una media di 383.000 ascoltatori con il 6% di share. Su Rete4 Amami ha segnato il 4.6% con 188.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.819.000 (18.6%)

Ore 20.00 5.077.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 2.115.000 (14.6%)

Ore 20.30 1.792.000 (7.8%)

TG3

Ore 14.25 1.521.000 (11.2%)

Ore 19.00 1.792.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 2.978.000 (20.4%)

Ore 20.00 3.886.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.746.000 (15.4%)

Ore 18.30 774.000 (7%)

TG4

Ore 12.00 373.000 (4.2%)

Ore 18.55 498.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 553.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.045.000 (4.9%)

TG8

Ore 12.00 83.000 (0.9%)