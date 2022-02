TOTTI & ILARY: CORE, CORATELLA E SOLDI - A TURBARE LA QUIETE DELLA COPPIA NON CI SONO SOLO NOEMI E LE VOCI SU LUCA MARINELLI MA ANCHE QUESTIONI ECONOMICHE. ORMAI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (SOLO DA CALCIATORE IL CAPITANO AVREBBE INCASSATO OLTRE 84 MILIONI € NETTI) È PASSATA NELLE MANI DELLA SORELLE DI ILARY, SILVIA E MELORY, E DEI RISPETTIVI MARITI, CHE AVREBBERO MESSO DA PARTE VITO SCALA, EX PREPARATORE ATLETICO E TUTTOFARE DI TOTTI - LA COPPIA E' UN'AZIENDA MILIONARIA: SEPARARSI SAREBBE COMPLICATO, COSTOSO E...

Giovanna Cavalli per il "Corriere della Sera"

ILARY E TOTTI

E niente, a quella doppia smentita via Instagram non crede quasi nessuno, anzi i più meticolosi segnalano che marito e moglie nei video non portavano la fede al dito. Non è bastato l'appello contro le false notizie («Lo conosco da quando aveva 13 anni, quello non era Francesco, così cupo, lui che un sorriso non lo nega mai», confida uno storico cronista sportivo) e nemmeno il filmino di una tranquilla cena in famiglia.

Con chi parli parli, in giro sono tutti convinti che la crisi matrimoniale tra Totti e Ilary Blasi sia reale. E nemmeno tanto recente. E non solo sentimentale. Il sito Dagospia insiste: Noemi Bocchi e il sempiterno Capitano giallorosso si frequenterebbero da mesi. Qualcuno li avrebbe visti scambiarsi effusioni in un ristorante dei Parioli.

TOTTI ILARY SILVIA MARITO

Per San Valentino lui le avrebbe inviato 13 rose rosse. A presentarli sarebbe stato il pr e body builder Alex Nuccetelli (ex marito di Antonella Mosetti), lo stesso che venti anni fa fece da Cupido tra la letterina Ilary e il numero 10 della Roma. In effetti Noemi è sua amica su Facebook. E Totti lo segue su Instagram. Questo Nuccetelli poi era nella lista dei prossimi naufraghi all'Isola dei Famosi (condotto da chi? Ma da Ilary), all'ultimo però è stato scartato senza appello.

E va forte pure il gossip su Luca Marinelli, magnetico protagonista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Diabolik (peraltro molto somigliante a Totti, così come Noemi Bocchi sembra un'altra Blasi), con cui la showgirl si sarebbe vista spesso a cena, perché amico della sorella Melory. Se questa di Marinelli è una storia vera non si sa. A turbare la quiete domestica di casa Totti-Blasi sarebbero anche questioni economiche.

ILARY MELORY

Ormai la fruttuosa gestione del patrimonio e della preziosa immagine del Campione nel mondo (secondo il sito Qui Finanza solo da calciatore avrebbe incassato oltre ottantaquattro milioni di euro netti) è passata sempre più nelle mani della sorelle di Ilary, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti, che avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco. Un'ingerenza a cui l'interessato sarebbe insofferente.

TOTTI VITO SCALA

Ma non c'è granché che possa fare, visto che molte quote e attività sono intestate alla moglie. Oltre che una coppia, Totti e Blasi sono un'azienda milionaria. Separarsi sarebbe complicato, costoso e sconsigliabile. Una sofferenza da ogni punto di vista. Ed è anche per questo, oltre che per amore degli adorati figli Cristian, Chanel e Isabel, che Francesco e Ilary, se mai c'è stata rottura, cercheranno di restare insieme.

ilary linguaccia noemi bocchi francesco totti ilary blasi da rinaldi al quirinale totti vito scala noemi bocchi totti scala francesco totti ilary blasi da rinaldi al quirinale noemi bocchi luca marinelli diabolik luca marinelli una questione privata ILARY BLASI MICHELLE HUNZIKER luca marinelli una questione privata TOTTI NOEMI 12 TOTTI NOEMI 12 noemi bocchi ILARY BLASI E LUCA TOMMASSINI AL MUCCASSASSINA