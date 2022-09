12 set 2022 16:04

TOTTI-ILARY: SCENE DA UN PATRIMONIO - GLI AFFARI E GLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER I FIGLI, ORA SARÀ GUERRA IN TRIBUNALE- L’ACCORDO TRA IL PUPONE E LA BLASI NON C’E: VOLERANNO LE CARTE BOLLATE. CI VORRANNO ALMENO 3 ANNI PER VEDERE L’EPILOGO DELLA PARTITA GIURIDICA. L'EX CAPITANO DELLA ROMA TRA STIPENDIO E DIRITTI DI IMMAGINE, IN 21 STAGIONI CON LA ROMA HA RICEVUTO UN COMPENSO DI 84,25 MILIONI. È RIMASTA IN PIEDI LA HOLDING DI TOTTI, LA NUMBERTEN SRL, CHE POSSIEDE IMMOBILI PER CIRCA 4 MILIONI DI EURO E…