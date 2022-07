Valentina Lupia per https://roma.repubblica.it

Cristian, Chanel e Isabel rimarranno nella maxi-villa da 25 stanze all’Eur e a spostarsi saranno mamma Ilary e papà Francesco. Sarebbe questa la via che la conduttrice tv e l’ex capitano della Roma starebbero tentando di percorrere, con lo scopo di far rimanere i figli nella casa dove sono cresciuti.

Una casa dotata di ogni comfort e tanto spazio all’aperto dove i tre potrebbero anche continuare a ospitare gli amici in totale sicurezza (la premura del padre sulla privacy dei figli è ormai da tempo risaputa): spa, piscina, campi da padel, tanto verde.

Al netto della proprietà dell’immobile — discorso che sarà discusso con tutta probabilità a settembre, anche perché Francesco in quella casa ha la sua stanza ufficio con trofei, coppe e una Ducati personalizzata — non saranno quindi i figli a trascorrere una settimana da una parte e una dall’altra, bensì i genitori, in base agli impegni lavorativi.

Già: Ilary Blasi, che condurrà anche la prossima edizione de “L’isola dei famosi”, sarà spesso impegnata a Milano, dove ha intenzione di trascorrere molto più tempo, anche per stare vicina all’amica Silvia Toffanin.

Avrebbe già adocchiato un lussuoso appartamento al Bosco Verticale, che pagherebbe Francesco. Sempre a lui toccherebbe il pagamento di un altro immobile, a Roma ma molto vicino alla maxi-villa dove rimarranno a vivere i figli. Così, per ogni evenienza ed eventuale urgenza, lei sarà a due passi.

