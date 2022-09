Giovanna Cavalli per corriere.it

Prove di famiglia allargata davanti a una torta al cioccolato con le candeline accese. Per una sera almeno Francesco Totti ha dimenticato preziosi Rolex spariti, messaggini compromettenti e tradimenti, mettendo da parte malumori e preoccupazioni per una separazione da Ilary Blasi che non si prospetta né rapida né indolore, anzi.

E ha scelto di festeggiare il proprio compleanno lunedì sera, con qualche ora di anticipo sulla data esatta - ha compiuto 46 anni il 27 settembre - e con le persone che ama di più. I figli Cristian, quasi 17, e Chanel, 15 (Isabel pare di no, è troppo piccolina per fare tardi) - che lo adorano e poi gli hanno dedicato dolcissimi auguri via social - e gli amici storici, quelli che negli ultimi anni il (per sempre) Capitano giallorosso aveva un po’ perso di vista, perché la conduttrice dell’Isola dei Famosi preferiva altre compagnie.

Per quieto vivere Francesco la assecondava (non solo in questo, peraltro). E soprattutto con Noemi Bocchi, la trentaquattrenne bionda signora dei Parioli che è ormai la sua nuova compagna, anche se in giro insieme, per evidenti motivi, ancora non si fanno vedere con grande scorno dei paparazzi che si appostano invano ovunque e comunque.

Ovviamente al party - in un ristorante dove Totti è di casa e si sente al sicuro - non c’era Ilary, questo proprio no, ma del resto l’ex Letterina anche l’anno scorso aveva disertato la mega-festa del Capitano (giustificazione: impegni a Milano), primo inequivocabile segnale della crisi matrimoniale senza ritorno, certificata infine da quel doppio comunicato dell’11 luglio che ha chiuso 20 anni d’amore e 17 di matrimonio.

Una festicciola piuttosto casalinga (i 40 invece il numero 10 il campione del mondo 2006 li celebrò con mezzo mondo al Castello di Tor Crescenza, altri tempi, pare una vita fa), musica dal vivo, risate e l’affetto quello vero. Con i messaggi di tanti ex compagni e celebrità (tra cui Vasco Rossi, Momo Salah, Radja Nainggolan, Fabio Cannavaro, Vincenzo Montella, Rosella Sensi e Carlo Mazzone). Un brindisi da Cenerentolo poco prima di mezzanotte. E un pio desiderio, forse espresso in silenzio, davanti alle 46 candeline: che la separazione da Ilary non diventi una guerra. Difficilmente però verrà esaudito.

I rapporti tra ex coniugi (che continuano a convivere nella maxi-villa dell’Eur, ciascuno nella sua ala da oltre 500 metri quadri) già compromessi, sono precipitati da quando Totti ha rilasciato la famosa intervista al Corriere della Sera con corredo di accuse e recriminazioni (e di cui, pare, si sarebbe in parte pentito).

L’ex Letterina, che su Instagram si mostra radiosa e sorridente ai suoi oltre 2 milioni di follower - sempre griffata, sempre più bella, sempre più bionda - con lui è decisamente incupita. E non sembra affatto disposta a rendergli semplice il distacco. I rispettivi avvocati stanno tentando l’impossibile, ma una separazione consensuale è ormai quasi un’utopia, a meno di colpi di scena (mai dire mai). Un regalo di compleanno che no, non arriverà.

