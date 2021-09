TRAVAGLIO, MI FACCIA IL PIACERE! - DAGO SCRIVE CHE MARCOLINO “AMMICCA AI NO-VAX” E QUELLO SI INCAZZA: “IO HO FATTO IL VACCINO, DAGO FA IL CRETINO” - PECCATO CHE ANCHE I LETTORI DEL "FATTO" SIANO SCONCERTATI: “DISSENTO RADICALMENTE DA LEI. CAPISCO CHE L'OBBLIGATORIETÀ DEL VACCINO SIA UNA PESANTE INTROMISSIONE NELLE LIBERTÀ INDIVIDUALI, MA CREDO CHE IN QUESTO CASO SIA AMPIAMENTE E LEGALMENTE GIUSTIFICATA. NON HO CAPITO QUESTA SUA POSIZIONE IN DISACCORDO CON LA SUA LINEA DI PENSIERO E IN ACCORDO CON SALVINI” - LA RISPOSTA

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

1 - MA MI FACCIA IL PIACERE

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano” - lunedì 6 settembre 2021

Dragospia. "Cretini e vaccini. Travaglio, pur di andare contro Draghi, ammicca ai No Vax " (Dagospia, 4.9). Io ho fatto il vaccino, Dago fa il cretino.

2 - DIRETTORE, SUI VACCINI DISSENTO RADICALMENTE

Da “il Fatto quotidiano”

mario draghi e la moglie a termini per il vaccino

Caro Direttore, questa volta dissento radicalmente da lei sulla obbligatorietà del vaccino antiCovid.

Senza entrare nel merito delle dispute tra scienziati, politici e tuttologi, è evidente che i vaccini, pur con i loro limiti, sono attualmente l'unico mezzo per contrastare questa pandemia.

Non si può consentire che una minoranza d'imbecilli fuori di testa metta gravemente a rischio la salute di tutti gli altri.

marco travaglio festa articolo uno 4

Capisco che sia una pesante intromissione nelle libertà individuali, ma lei sa bene che "la mia libertà finisce quando... etc.", ma credo che in questo caso sia ampiamente e legalmente giustificata.

Introdurre questo obbligo non significa entrare nelle case con i carabinieri, ma semplicemente fare "terra bruciata" intorno agli inadempienti che non possano venire a contatto con persone non vaccinate, a partire dal pianerottolo di casa, pena pesanti ammende penali.

matteo salvini con caffe e green pass sul tavolo

Aggiungo che, personalmente, non ho capito questa sua posizione in disaccordo con la sua linea di pensiero e in accordo con Salvini.

Alessandro Gabardo

Risposta di Marco Travaglio:

Caro Gabardo, premesso che scrivo sempre quel che penso e non mi importa chi si trova a pensarla come me, mi spieghi: una volta introdotto l'obbligo, come lo si attiva in concreto? Con un Tso a 5 milioni di persone? E se resistono che si fa: si arrestano tutte? E dove si rinchiudono?

marco travaglio festa articolo uno 1 marco travaglio giorgia salari veronica gentili a formentera MARCO TRAVAGLIO MARCO TRAVAGLIO ANNI FA A FORMENTERA CON GIORGIA SALARI

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE