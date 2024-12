TREMATE: ANCHE L'ITALIA VUOLE TROVARE I SUOI MARIAH CAREY E MICHAEL BUBLÉ - GLI ARTISTI ITALIANI VOGLIONO ENTRARE NEL RICCHISSIMO MERCATO DEI TORMENTONI NATALIZI: UN TEMPO LE CANZONI E GLI ALBUM DI NATALE ERANO CONSIDERATI "DISONOREVOLI", CON RARISSIME ECCEZIONI, MA QUEST'ANNO STA PER ARRIVARE UNA NUOVA ONDATA DI BRANI PER SBOMBALLARCI I TIMPANI (E GLI ZEBEDEI) DURANTE LE FESTE - VIDEO

Estratto dell'articolo di Gino Castaldo per “la Repubblica”

Proprio mentre Mariah Carey […] festeggia i trent’anni di All I want for Christmas is you, che puntualmente ogni anno, ai primi tintinnii di campanellini d’inizio dicembre, schizza al primo posto della classifica americana e macina milioni di stream in tutto il mondo, escono ovunque pezzi dedicati alla più ricca e scintillante delle feste dell’anno.

Perfino in Italia, dove fino a poco tempo fa pubblicare pezzi natalizi era ritenuto poco chic, diciamo pure disonorevole, e lo si faceva, se proprio si doveva, in sordina, con rarissime eccezioni tipo Mario Biondi e le sue carole in versione soul jazz.

In America è un’altra cosa, fare canzoni più o meno natalizie non è mai stato motivo di vergogna, tutt’altro, al punto che a scorrere le liste si scopre che quasi non c’è un cantante che prima o poi non abbia inciso classici natalizi o addirittura pezzi autografi dedicati alle feste: rapper, metallari, chiunque, da Ella Fitzgerald a Bruce Springsteen, da Frank Sinatra ai Ramones, da Otis Redding a... Bob Dylan. […]

Ma, come si diceva, anche in Italia si muove qualcosa e tutto fa pensare che il 25 dicembre diventi un nuovo appuntamento di mercato, che si aggiungerebbe a Sanremo e all’estate, ovvero i due momenti in cui si concentrano maggiormente sforzi e attenzioni dei discografici.

Le danze le ha aperte, ad alto livello, Vinicio Capossela che ha proposto con il nuovo disco Sciusten feste n.1965 numerose offerte natalizie e soprattutto una geniale, imperdibile versione in italiano dal forte sapore arboriano, di Jingle bells che diventa Campanelle, più altre chicche come una Bianco Natale ( White Christmas) mezza stralunata e a un certo punto urlata con un certo qual senso di angoscia. […]

A ricordarci in mezzo a tutta questa dolcezza che nel frattempo, intorno a noi, c’è un mondo che fa schifo, ci pensa il nuovo singolo di Elio e le Storie Tese, intitolato Natale in trincea. “23 dicembre, brillano le luci, ma di neve non ce n’è, non scende più perché, c’è il clima tropicale” ci ricordano e poi affondano con feroce sarcasmo “Natale in trincea, per tutti i cittadini dell’Unione Europea, nel bunker di Vladivostok, lo Zar sta cucinando i biscottini di polonio”, ecco, con tanto di finale di spari e mitragliate.

Fortunatamente a restituirci il giusto giulivo clima festoso c’è il nuovo singolo dei Ricchi e Poveri, Il Natale degli angeli, perché lo sappiamo, in questi giorni ci si vuole tutti più bene e “bambini ora tutti a nanna”. A proposito di bambini, per assicurarsi che anche loro abbiano un Natale danzereccio, Carolina Benvenga ha pubblicato il suo Christmas dance, con un nuovo singolo Natale per sempre, mentre per i più grandicelli Gerry Scotti ripubblica il suo Gerry Christmas con l’aggiunta di Santa tell me.

[…] amanti delle visioni regionali è uscito Natale in Sicilia, un intero album con canti della tradizione in dialetto, tipo Quannu Diu s’avia ‘ncarnari e San Giusippuzzu. Per i cultori del jazz arriva in soccorso il pianista Antonio Faraò anche lui con un disco di improvvisazioni a tema. Dunque anche da noi il mercato musicale delle festività si sta ravvivando. Arriveremo presto alla produzione in serie di tormentoni natalizi? Molto, ma molto probabile.

