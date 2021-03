2 mar 2021 08:49

UN TRIONFO ANNUNCIATO MA NON SCONTATO: TOMMASO ZORZI VINCE IL “GF VIP” – "ALFONSO SIGNORINI IN QUESTO "GRANDE FRATELLO" CI HA MESSO DI TUTTO: FICTION, VERITÀ, BUGIE, EMOZIONI. DALLE STORIE LESBO AGLI ABBRACCI GAY. DALLE EXTENSION DELLA RUTA ALLE MUTANDE MAI VISTE DELLA CONTESSA DE BLANCK. E POI IL COACERVO TESTOSTERONICO DI DAYANE MELLO, LA MITOLOGICA ELISABETTA GREGORACI, EX BRIATORE. MA NELLA NOSTRA MEMORIA RIMARRA' PER SEMPRE STEFANIA ORLANDO CON…" - TOMMASO ZORZI IN TUTA E TACCHI: “HO VINTO, NON SERVE IL DISCORSO. IL DISCORSO E’ CHE VOLEVATE ESSERE ME MA NON CE L’AVETE FATTA”- VIDEO