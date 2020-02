TROUBLED WATERS – PERCHÉ NON È APPARSO IL MONOLOGO DELL’EX LEADER DEI PINK FLOYD A SANREMO? ERA STATO ANNUNCIATO E AVREBBE DOVUTO INTRODURRE IL MONOLOGO DI RULA JEBREAL CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, MA PUFF, È SVANITO NEL NULLA - STEFANO COLETTA IN CONFERENZA STAMPA SVIA LE DOMANDE: “RULA NON AVEVA BISOGNO DI ALCUNA INTRODUZIONE. QUANDO ABBIAMO RIVISTO LA SCALETTA HO PENSATO CHE... ” – VIDEO

1 – LA QUESTIONE ROGER WATERS

Da www.tvblog.it

Che fine ha fatto Roger Waters, definito da Tortarolo "un artista scomodo". Amadeus: "Sono in diretta. Ho chiesto di poterlo mandare avanti ma mi hanno detto di andare avanti. Non potevo fare una riunione in diretta. Sono andato avanti con quello che sapevo pronto".

Domanda di Stefano Mannucci del Fatto. Si torna sul caso Roger Waters. "Trovo impensabile tagliare Waters per 3 minuti. Tu Amadeus l'hai annunciato. O il contenuto o la qualità ha fatto sì non di censurare ma di cestinare un uomo così. Che cosa è accaduto? Non ci raccontate di problemi di scaletta perché sarebbe tristi per tutti. E' possibile vedere il testo di questo messaggi?".

Risponde Coletta: "Amadeus era in diretta. Le scalette che vi vengono consegnate nel pomeriggio ammettono sempre una possibilità di variazione. Alcuna censura ma un dato vero. Quando abbiamo rivisto la scaletta, proprio io come direttore di Rai1, ho pensato che il preludio di... non mi viene neanche il nome, Roger Waters fosse un preludio alla performance di Rula davvero ritardante rispetto a questo padre che si bastava da solo. Penso che non avesse bisogno di alcuna introduzione, né televisiva e né narrativa. Non parlavamo di fiction".

Domanda di Paolo Giordano, che insiste su Roger Waters. Coletta: "Rula vi ha mandato a quel paese?". Coletta: "Rula è assoluta pacifica, era contenta di quello che è riuscita a trasmettere. La decisione era stata condivisa con lei. Non c'è stata alcuna tensione".

"Il messaggio di Roger Waters lo caricherete su RaiPlay?". Coletta: "Il materiale arrivato è arrivato personalmente alla signora Jebreal. E' un materiale che è arrivato via Whatsapp sul cellulare privato di Rula Jebreal. Ce lo siamo chiesti anche noi. Rula è già dovuta ripartire. Le posso ripondere nei prossimi giorni".

2 – IL GIALLO DEL VIDEOMESSAGGIO DI ROGER WATERS CHE DOVEVA INTRODURRE IL MONOLOGO DI RULA JEBREAL È CHE INVECE È SALTATO

Da www.leggo.it

In sala stampa a Sanremo ci si guardava gli uni con gli altri. Con un pizzico di stupore. Infatti, l'annunciato videomessaggio di Roger Waters, leader dei Pink Floyd, che avrebbe dovuto introdurre il monologo di Rula Jebreal contro la violenza sulle donne, non è mai apparso. Puff, sparito. Senza nessun preavviso, senza nessuna spiegazione.

Anzi, a chi una spiegazione ha provato a chiederla, non è arrivata alcuna risposta ufficiale, almeno per ora. Dunque, il mistero, che ptrebbe essere risolto durante la conferenza stampa di mercoledì mattina, resta.

Inoltre secondo alcune fonti il video messaggio sarebbe saltato per «problemi di scaletta» che saranno spiegati mercoledì in conferenza stampa, per altri, invece, ci sarebbe stato un problema tecnico.

