RECEP TAYYIP ERDOGAN ALLA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA

(ANSA-AFP) - ISTANBUL, 02 AGO - La Turchia ha bloccato questa mattina l'accesso al social network Instagram (Meta): lo ha reso noto l'Autorità turca per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Btk). L'Autorità non ha spiegato i motivi della decisione, giunta però dopo che un alto funzionario del Paese aveva ha accusato la piattaforma statunitense di censura. Molti utenti residenti in Turchia hanno riferito su X di non essere in grado di aggiornare il proprio feed di Instagram. Non è la prima volta che Ankara blocca l'accesso ai social. All'inizio dell'anno scorso lo aveva fatto con X in seguito al proliferare delle proteste sui ritardi nei soccorsi ai terremotati.