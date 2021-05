Bugo ha chiesto 240 000 euro di danni a Morgan per l’eliminazione da Sanremo. Bugo dovrebbe darne 10 volte tante a Morgan per il bagno di popolarità che Morgan gli ha regalato, ma si sa, “la tua ingratitudine e la tua arroganza ? “... — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 26, 2021

Otto De Ambrogi per https://mowmag.com

Passato un lockdown particolarmente complicato, dopo essersi visto pignorare la casa del 2019 e aver ammesso di essere ricascato nelle dipendenze, sembrava che per Morgan fosse tornato il sereno. Non solo per la nascita della sua terza figlia Maria Eco, ma anche per il ritorno in studio con i Bluvertigo per realizzare un nuovo album molto atteso (qui la nostra cover story). E nemmeno la caduta dal monopattino con due costole rotte o la morte di Franco Battiato (suo padre spirituale) sembravano aver frenato i progetti di rilancio. Ma ora è dai tribunali - tre diversi - che Marco Castoldi deve temere di più.

Si sono infatti tenute oggi due udienze particolarmente importanti. La prima, che si divide in due filoni presso il Tribunale di Milano, dove è stato chiamato in giudizio da parte di Bugo e dagli altri autori del brano Sincero (Bonomo, Bertolotti, Curci e Tetoyoshi) per aver storpiato il testo della canzone a Sanremo (le famose “brutte intenzioni, la maleducazione”) e averla portata alla squalifica, oltre ad aver successivamente condiviso sui social il brano, benché nella sua versione. Per queste accuse, gli sono stati chiesti danni per un totale di 240mila euro. In attesa di redigere una memoria difensiva da parte degli avvocati di Morgan, il giudice ha rinviato l'udienza al prossimo 10 giugno.

Ma non solo, perché parallelamente al Tribunale di Monza, si è svolta l’udienza nella quale deve difendersi dalla richiesta della Procura di rinvio a giudizio con le accuse di stalking e diffamazione ai danni della ex compagna Angelica Schiatti, anche lei cantautrice con il nome d’arte di Santangelica. In questo caso, il leader dei Bluvertigo dopo la loro separazione non avrebbe accettato di interrompere il rapporto e così l’avrebbe perseguitata e diffamata attraverso il cellulare e i social. L’udienza di ieri relativa alle accuse di stalking e diffamazione è stata rinviata a luglio, per valutare l’istanza di incompetenza territoriale presentata dai difensori, Rosella Gallo e Leonardo Cammarata. Intanto, però, l’autorità giudiziaria gli ha notificato un decreto di citazione diretta a giudizio per i reati di resistenza e ingiurie a pubblico ufficiale relativi al 2019, quando avvenne lo sfratto della sua casa di via Adamello.

I guai giudiziari di Morgan, però, non sono ancora finiti. Perché un’altra sua ex lo ha chiamato in giudizio. Si tratta di Jessica Mazzoli, cantante che conobbe durante la partecipazione a X Factor, dalla quale ebbe in seguito la figlia Lara. Dopo la separazione, nei suoi confronti il Tribunale di Tempio Pausania stabilì che il cantautore dal 2013 avrebbe dovuto versarle 3mila euro mensili di assegno di mantenimento, ma a quanto pare qualcosa deve essere andato storto. E quindi, per mancata ottemperanza di questo provvedimento, a settembre Morgan dovrà rispondere alla richiesta di risarcimento di circa 200mila euro.

