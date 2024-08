IN TV ORMAI SI PUNTA SOLO ALL’USATO SICURO – DOPO UN’ESTATE DI REPLICHE, LA PROSSIMA STAGIONE AUTUNNALE È UNA FOTOCOPIA DELLE PRECEDENTI: LA RAI PROPONE I SOLITI ANTONELLA CLERICI, CARLO CONTI E MILLY CARLUCCI, CON L’AGGIUNTA DI STEFANO DE MARTINO CHE PARTE IL 2 SETTEMBRE NELL’ACCESS DI RAI1 SPERANDO DI RIUSCIRE A FIDELIZZARE IL PUBBLICO PRIMA CHE AMADEUS INIZI IL PROGRAMMA SU DISCOVERY IL 22 – STESSE SCELTE IN MEDIASET, DOVE MARIA DE FILIPPI E LE SUE TRASMISSIONI RESTANO IL FULCRO E…

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

milly carlucci

Tutto già visto, non si sperimenta più. La televisione si ripete, d’estate solo repliche, neanche un tentativo di testare nuovi programmi o nuove facce. La stagione che arriva cosa promette? La Rai punta sul giovane Stefano De Martino (34 anni), contratto di quattro anni (ingaggio da 8 milioni di euro, cifra mai smentita), opzione per Sanremo nel 2027. Intanto gli hanno affidato la cassaforte dell’access time, Affari tuoi , in onda dal 2 settembre su Rai 1.

In genere i debutti sono alla metà del mese, stavolta si parte subito per avvantaggiarsi, meglio acchiappare il pubblico mai partito — o appena tornato dalle vacanze, visto che Amadeus sul Nove esordirà con Chissà chi è ( I soliti ignoti ) il 22 settembre.

amadeus

Come ripeteva Maurizio Costanzo, la tv è abitudine, per capire come sarà accolto dal pubblico fedelissimo del gioco l’atletico innesto, basteranno due settimane.

I varietà sono diventati merce rara […] Per l’intrattenimento nessun colpo di testa, tutti titoli testati e solidi. Il risultato, paradossale, è che tre protagonisti di lungo corso, Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci, con Tale e quale show , The voice kids e Ballando con le stelle andranno in cerca di pubblico giovane.

carlo conti

Conti predica da una vita che con I migliori anni e Tale e quale il segreto «è far sedere davanti alla tv tutta la famiglia». Emerge in maniera netta è che si va oltre i numeri dell’Auditel, i programmi di successo sono quelli che trionfano anche sui social grazie al cast, le risse, la giuria, le polemiche che si trascinano e fanno da traino alla puntata successiva. […] Carlucci da diverse stagioni ha messo a punto una macchina diabolica acchiappapubblico […] Tra guarigioni (Wanda Nara) e nozze (vedi Venture- Terzi), il talent diventa reality.

Quest’anno, tra gli altri, nel cast, il giornalista che si metterà in gioco è Alan Friedman; non possono mancare l’attore turco che spopola, Furkan Palali ( Terra amara ), l’ex campionessa fenomenale che si mette in gioco, Federica Pellegrini, e una signora che ha lasciato il dietro le quinte per mettersi davanti alle telecamere, Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis.

antonella clerici

Questo inverno Primaonline aveva stilato la lista dei programmi a vocazione social: Amici, Grande fratello, The voice, Che tempo che fa, Ballando . Grazie a una formidabile macchina social superano lo schermo, grazie a milioni di visualizzazioni dei contenuti postati.

Se in Rai vince l’offerta fotocopia, anche per Mediaset l’usato sicuro resta una garanzia. Di novità vere in giro non ce ne sono. Tornano Pio e Amedeo, la versione autunnale di Temptation island . Amici è una garanzia, ha lanciato talenti diventati star del mercato discografico. Per questo il talent di De Filippi sarà celebrato con un programma in tandem con Verissimo condotto da Silvia Toffanin, che debutta in prima serata sotto l’ala protettrice della regina di Mediaset.

maria de filippi

Si cerca una conduttrice per L’isola dei famosi , mentre La talpa sarà affidata a Diletta Leotta; reality senza diretta, proposto prima su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming del gruppo, e poi in chiaro su Canale 5 fatta eccezione per la finale. Cautela sui varietà, Canale 5 punta sulla musica; lo show per i 30 anni di Andrea Bocelli con Michelle Hunziker, il concerto di Vasco Rossi con Claudio Amendola, quello dei Pooh e il concerto di Annalisa registrato all’Arena di Verona, oltre alla Laura Pausini story, prima su Mediaset Infinity quindi in primavera, su Canale 5.

stefano de martino

Il terzo incomodo, Discovery Warner Bros. ha l’asso nella manica Amadeus, che trasformerà il Nove in una rete super pop. […] Si capirà già dal game show quotidiano nell’access time, Chissà chi è, in onda dal 22 settembre sul Nove, che effetto avrà sugli ascolti l’arrivo di un volto così popolare della tv generalista. Con Fazio il gioco fu facile, con Che tempo che fa si portò esattamente i due milioni di spettatori che lo seguivano su Rai 3. E sempre il 22 Amadeus farà da traino a sé stesso: condurrà Suzuki Music Party , mega evento musicale da Milano con dodici cantanti superstar. A ottobre sul Nove condurrà La corrida , non proprio pura avanguardia, un titolo che più storico non si può […]

silvia toffanin maria de filippi presentazione palinsesti rai 1 antonella clerici pier silvio berlusconi diletta leotta stefano de martino