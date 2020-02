TWEET! ''E ANCHE AMADEA MINGHIA L'ABBIAMO DETTO!! AMADEUS DEVE PENSARE DI AVER RACCATTATO LA RODRIGUEZ PIÙ FLOP NELLA STORIA DELLE RODRIGUEZ TELEVISIVE... PURE DI MARIANA, QUELLA DELLA CAMPANA TIBETANA'' - ''SE IL CORONAVIRUS FOSSE UNA PERFORMANCE SAREBBE QUELLA DI ELETTRA LAMBORGHINI E MYSS KETA'' - ''LA PARITÀ DEI GENERI A SANREMO È ARRIVATA: NON C'È PIÙ LO SCAZZO TRA LE VALLETTE MA TRA I VALLETTI TIZIANO FERRO E FIORELLO''

Tabata@bpolar

Amadeus se non vedevi così tanto l'ora di vedere Benigni,

potevi invitarlo a cena senza rompere il cazzo a noi

Francesco Ciaccia@CIAfra73

Non è più il Benigni di una volta. Anni fa avrebbe fatto la visita alla prostata di Amadeus in diretta tv

roberto benigni

AraBella Hadid@ElenaXCX

Ma chi abbiamo ammazzato per sorbirci il monologo di Benigni che sicuro ha una Divina Commedia nascosta da qualche parte

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

#benigni Io chiederei a Amadeus cosa ha capito. Così, a bruciapelo.

Abeh c'è Dario@darioloc81

Madò ma vi immaginate Benigni e Saviano nella stessa stanza a fare monologhi? Perfino i quadri si staccherebbenlo dai muri per suicidarsi.

Borraccino@borraccino_

Benigni s’è invecchiato anche lui, non fa più le pazzie e i saltelli durante la sua sigletta

Ragazzo Mio@sergiocalamia

Amadeus sta sudando freddo mentre Alketa parla oltre i 30 secondi previsti #

alketa vejsiu

Pèrito Perària@aedan83

L'ultima volta Benigni per far ridere a Sanremo ha dovuto toccare il cazzo a Baudo. Ma era prima di Weinstein.

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Roberto Benigni parlaci di Iva Zanicchi

Saverio Raimondo@saverioraimondo

Adesso Tiziano Ferro twitta #Benignistattezitto (e avrebbe ragione!)

Francesco Canino@fraversion

comunque standing ovation per tutti, anche per la donna cannone e per l’uomo gatto, e non per Benigni. Così, per dire. #Sanremo2020

amadeus roberto benigni

Giovanna Di Giorgio@giovadigiorgio

Il pubblico si è alzato finora per cani e porci. Con #Benigni resta seduto. Evidentemente, Il Cantico dei Cantici è troppo per quella platea...

Francesco Ciaccia@CIAfra73

E anche AMADEA MINGHIA l'abbiamo detto!! Credo fortemente che Amadeus stia pensando di aver raccattato la Rodriguez più flop nella storia delle Rodriguez televisive... pure di Mariana, quella della campana tibetana

Francesco Ciaccia@CIAfra73

E anche AMADEA MINGHIA l'abbiamo detto!! Credo fortemente che Amadeus stia pensando di aver raccattato la Rodriguez più flop nella storia delle Rodriguez televisive... pure di Mariana, quella della campana tibetana

Matteo Renzi@matteorenzi

Dite quello che volete ma Roberto Benigni è stato straordinario a #Sanremo2020

#CanticoDeiCantici #festivalsanremo2020

Ruben Trasatti@darkap89

Benigni è una garanzia. Nel senso che sai già cosa aspettarti: i dieci comandamenti, la bibbia, Dante and so on. È diventato scontato. Manca la versione scheggia impazzita

elettra lamborghini myss keta 1

Francesco Canino@fraversion

Alketa Vejsiu in due minuti ha parlato più di Diletta Leotta, Emma D'Aquino e Laura Chimenti messe assieme.

mari@amaricord

Alketa direbbe il discorso di Benigni in sette minuti

M¥SS ALKETA@comicsiringo

Voglio vedere il Festival di ALKETA anche se è in albanese non mi interessa tanto durerà un’ora e un quarto

Francesco Ciaccia@CIAfra73

I fotografi chiedono il bis, ma noi popolo dello screen selvaggio ce l'abbiamo. P.S.: nel teatro è calato il gelo

Davide@HuertDeAuteuil

Un Cristiano Ronaldo molto confuso non capisce perché la sua fidanzata è sul quel palco, neanche noi Cristiano. Neanche noi

pinguini tattici nucleari

Val.desperate@ValDesperate

La faccia di Cristiano Ronaldo è un pò come quella della nonna di Diletta Leotta.

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Una cosa su Georgina in quanto individuo singolo e non prolungamento di Ronaldo potevano inventarsela.

Francesco Canino@fraversion

apprezzo lo sforzo di Georgina Rodriguez: almeno ci ha risparmiato il monologo.

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Il pubblico dell’Ariston ha capito che non é la terza sorella Rodrigez?

Trash Italiano@trash_italiano

Avete presente quando dicono "la luce in fondo al tunnel"? Ecco, quella luce si chiama Elettra Lamborghini feat. Myss Keta.

{[(MANUEL)]} @Manuel_Real_Off

Se conducesse Ilary Blasi a quello seduto vicino a Cristiano Ronaldo jè direbbe: ao ma lo vuoi posà quer ca*** de telefono?? E annamo su me stai a fa girà li co******* e spegnilo ao ma do stai alla sagra della sarsiccia?? Ma vattela a pjar in saccoccia! Ciao!

M¥SS KETA@THEREALMYSSKETA

CONTINUANO A DIRE CHE ALLA FINE MONICA BELLUCCI E ANDATA SUL PALCO DELL’ARISTON MA RAGA VI GIURO CHE ERO IO

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

La Lamborghini è il coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei.

?møna?@trashloger

Ho un sogno: il cantico dei cantici cantato da myss keta

cristiano ronaldo con amadeus 1

Madame Y@yleniaindenial

Pensate l'orchestra anni e anni di conservatorio per poi suonare ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI sul palco dell'Ariston.

cumbercam?@rainingcaffeine

MYSS KETA: “io sono molto impegnata ma felice di essere qui”, come a dire ringraziate il cielo che vi ho onorato della mia presenza pizzettari di merda.

Davide@HuertDeAuteuil

Chissà quanti boomers oggi vedranno Myss Keta per la prima volta nella loro vita e pensarono che ha la mascherina per paura del coronavirus

witch @misplacedhome

Elettra e myss keta stonate come poche ma comunque apprezziamo l'iconicità

alebaldi@alebalditwi

Elettra e Miss Keta sono le amiche sballate che cantano accazzo nelle tue storie su Instagram

Trash Italiano@trash_italiano

RAGAZZI FACCIAMOLA VINCERE VI PREGO.

Francesco Ciaccia@CIAfra73

Non è che ad Achille Lauro sta sfuggendo di mano qualcosina? Ormai si è messo in testa di fare cose che hanno fatto prima di lui (citofonare Bowie e Zero)

georgina rodriguez

13rw@appartenermi

ma nessuno che commenta il "sono molto impegnata" di MYSS KETA detto come se fosse andata alla sagra della polpetta e gli avesse fatto un piacere, immensa

the Tricksterway@thetricksterway

Se il coronavirus fosse una performance sarebbe quella di Elettra Lamborghini e Myss Keta

daryn @adorvnali

Elettra che pure nella cover riesce ad inserire l’intro “Elettra, Elettra Lamborghini” STO VOLANDO

Trash Italiano@trash_italiano

IO FAREI VINCERE ELETTRA SOLO PER AVER MESSO “ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI” DENTRO UNA CANZONE DEL 1982.

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Adrian grida vendetta #elettra

federico ferrazza@ferrazza

Il figlio di Gassman.

Il figlio di Jannacci.

La figlia di Al Bano e Romina.

La figlia di Lamborghini.

achille lauro

L’Italia.

Francesco Canino@fraversion

l'anno scorso Beppe Convertini in prima fila al fianco del direttore di Rai 1. Quest'anno retrocesso in seconda. Il prossimo, chissà.

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Quanto adorerei se dopo aver cantato la Vanoni si girasse verso Alberto Urso e dicesse “tu sei?”

Ida Jo@idajo94

Achille Lauro giustamente s'è rotto il cazzo di "Lo AvEvAmO GiÀ ViStO cOn DaViD BoWiE" e ci si è vestito

ElI@eliscrivecose

Pazzesco Gabbani che finge la paraculata a favore del tipico pubblico sanremese con L’Italiano e poi bellamente li incula, peccato solo per l’ora non se lo meritava

Davide Maggio@davidemaggio

La notizia è che per l’orchestra di #Sanremo2020

Morgan è peggio della Lamborghini

Classifica condivisibile

achille lauro 1

Giuseppe Candela@GiusCandela

Morgan è palesemente disperato, alla ricerca di attenzioni mette in scena questa pantomima. Spera di finire al centro della scena ma non sembra esserci spazio.

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Comunque la parità dei generi a Sanremo è arrivata: non c'è più lo scazzo tra le vallette ma tra i valletti

#tizianoferro #fiorello

Francesco Canino@fraversion

Bobby Solo che canta Una lacrima sul viso alle due del mattino con la super star della tv albanese. È tutto così oltre che pare l'inizio di un romanzo distopico. #