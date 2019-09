TWEET SULLO SCONTRO DELLA DOMENICA SERA! PICCININI PRENDE PER I FONDELLI D'URSO E FAZIO CHE SI BEANO DEGLI ASCOLTI: ''IERI SONO STATO IL PROGRAMMA PIÙ VISTO DELLA GIORNATA. ERO A CASA CON LA FIDANZATA E LEI HA GUARDATO SOLO ME, HO FATTO IL 100%'' - ''TROVATE QUALCUNO CHE VI AMI COME GIORGIO, IL FIDANZATO DI FRANCESCA DE ANDRÈ, AMA LE TELECAMERE'' - ''BROSIO CHE DISCUTE DI SESSO CON SIFFREDI O CASSANO CHE DICE MINCHIATE?''

barbara d urso

barbaracarmelitadurso

Buongiorno e grazie per aver passato la domenica con noi!! Domenica Live programma più visto della sua fascia!! E la sera Live è il talk più visto della serata con picchi del 22% di share e di quasi 3 milioni di spettatori! Partiamo all’8% e portiamo Canale5 al 22% nella serata più affollata di programmi della settimana!! Grazie!! ?????????? #domenicalive #noneladurso #daytimeinprimetime #pocaspesagranderesa #canale5 #laseratapiùaffollata #colcuore

Che Tempo Che Fa@chetempochefa

Boom di ascolti per Che tempo che fa che raddoppia lo share di

@RaiDue, con 1.907.000 telespettatori e uno share del 8.2%

Ottimi ascolti anche per Il tavolo con l'8,5% e 1.563.000 spettatori. #CTCF è anche il programma più commentato della giornata con 260 mila interazioni

fabio fazio luciana littizzetto

Sandro Piccinini@RealPiccinini

Ieri sono stato il programma più visto della giornata. Ero a casa con la fidanzata e lei ha guardato solo me, ho fatto il 100%

#ComunicatiAuditelccezionali

Maurizio Angelillo@mauriangelillo

Fulvio Abbate su #noneladurso e #NonelArena contemporaneamente: parla di Siffredi e Moana su canale 5 e baby escort su La 7. Tra un programma e l'altro però è andato dal barbiere.

Maria@Maria82046317

Ma scusate lo stesso ospite che c'è da dalla D'Urso ora in questo momento nelle sfere rosse, non è lo stesso che c'è da Giletti a non é l'Arena? Com'è possibile? #noneladurso

Simona Voglino Levy@simovoglinolevy

“Francesca De Andrè è collassata, non riusciva a riprendere i sensi, ora è in ambulanza ma non vi dirò verso quale ospedale, per privacy”.

Grazie Barbara, in effetti la tua discrezione è unica. #LiveNoneLadUrso

Pasquale@pakywood

Sia lodato il cielo, la Littizzetto ha capito che deve tornare a fare le imitazioni come ai tempi della Gialappa's. #ctcf

littizzetto nei panni di gelmini e bernini

Trash Italiano@trash_italiano

Barbara: "non diciamo in quale ospedale è stata portata la De André" Sempre Barbara: “IN DIRETTA DAL SAN RAFFAELE”

#noneladurso

Trash Italiano@trash_italiano

Trovate qualcuno che vi ami come Giorgio, il fidanzato di Francesca De Andrè, ama le telecamere a tal punto da restare in studio invece di andare in ospedale con la sua ragazza che ha avuto un malore.

#noneladurso

{[(MANUEL)]} @Manuel_Real_Off

Barbara voleva farlo durare fino all’una questo siparietto dall’ospedale e Giorgio sputtana tutto e la giornalista esce subito ma hahahahahahahahah #noneladurso

Carmelona5@Carmelona5

Io quando vedo BdU #noneladurso

ambulanza di francesca de andre

Roberto Burioni@RobertoBurioni

Di nuovo Panzironi, di nuovo su Canale 5 a propagandare la sua “dieta” che farebbe vivere fino a 120 anni: questo è un comportamento gravissimo e intollerabile da parte del canale televisivo. Vergogna!

IL FATTO@ILFATTO1

Panzironi: La dieta mediterranea É LA TOMBA DELL'UMANITÀ! #LiveNoneLadUrso #noneladurso

Mariarosaria Addesso@meryaddesso

Non mi spaventano quelli che leggono il libro della De Lellis, ma quelli che leggono il libro di Panzironi #noneladurso

[Righetto]@Ri_Ghetto

Mi risveglio per Aida Nizar che parla di cazzi duri e sexo con Rocco Siffredi #noneladurso

Claudio Coccoluto

@coccodj

la pacata discussione scientifica su #canale5 #panzironi @#noneladurso

panzironi contro tutti

Maurilio Galletta@MaurilioRooster

Io ho capito che a Rocco Siffredi seguendo il metodo panzironi è cresciuta una gamba di 3 cm, una delle tre insomma. #noneladurso

Il Giomba@ilgiomba

Ora, dico io: INTRODUCI ROCCO SIFFREDI DOPO LA SIGNORA ALLA QUALE SI E' ALLUNGATA LA GAMBA?

#LiveNoneLadUrso #noneladurso

Jasmine@jass_2211

Paolo Brosio che dice di smettere di fare il suo lavoro a Rocco Siffredi è la cosa più trash che abbia visto #noneladurso

Caciottaro @Caustica_mente

Rocco che parla di Malena e Brosio che recita Il Salve Regina,

#noneladurso

TheFolloWerTv!@TheFolloWerTv

"Amiche per la pelle"... io come la Giorgi #LiveNoneLadUrso #noneladurso

eleonora giorgi

Santo Viglianesi @S_Viglianesi

#Brosio che discute di sesso con #Siffredi a #NonELadUrso è più interessante di sentire le minkiate di #Cassano a #TikiTaka.

oscar@gpvale4646

Siffredi non ti preoccupare che ancora qualche anno e non ti tira più nemmeno a te! #noneladurso

Mario Manca @MarioManca

«Ora siamo su Raidue ed è la Giornata del Migrante: e pure noi abbiamo finito le reti». #CheTempoCheFa

Trash Italiano@trash_italiano

Io quando tiro fuori gli screenshot compromettenti. #noneladurso

tirare fuori gli argomenti

Mario Manca@MarioManca

«Saliamo e scendiamo di un piano, ma sempre qua siamo». Luciana stasera è agguerritissima e Fazio già teme lo spostamento su RaiPlay. #CTCF #chetempochefa

paolo@provolinob

Stasera Mahmood sembra Di Maio #CTCF

Andros@Pietro_Andros

Però il tavolo senza la #Berti è come una mutanda senza elastico #CTCF

Trash Italiano

@trash_italiano

2019, Italia Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero cambia di nuovo il palinsesto e piazza Streghe in prima serata #noneladurso

lesbo trio taylor mega

DavidSenzaE@DavidMon87

Fabio, con tutto l'amore, non si può fare una discussione tecnica su spread, bot, bump, zang, tumb, tumb di domenica sera. Te lo dico con affetto. #CTCF

Borraccino - Guarda il TERZO EPISODIO ↓@borraccino_

Ma si può mettere Tria alle 21:55? Perché non nell’anteprima? Mi sta calando la palpebra #chetempochefa #CTCF

Francesco Libero@FrancescoLibe

A me mancheranno gli stralci di vita romagnola di Orietta Berti. #CTCF

TheFolloWerTv!

@TheFolloWerTv

"TOPO E ZOCCOLA" Barbara ci insegna la differenza di genere nella famiglia dei roditori #noneladurso

barbara d urso lady caniggia

Massimiliano Torneo@m_torneo

#CTCF Forest vicino al conduttore non funziona. Lui è alternativo, deve stare anche fisicamente lontano e disturbare.

Gio Berb@gio_berb

Be se la Littizzetto si è rimessa a fare imitazioni e personaggi, io potrei rivalutarla ora qui hic et nunc. Luciana pensaci!!! #ctcf #chetempochefa

mary@laperbenista

#CTCF mi chiedo da anni chi è la persona che ride pazzamente durante il pezzo della Litizzetto.

Borraccino - Guarda il TERZO EPISODIO ↓@borraccino_

Prima puntata abbastanza travagliata, con una scaletta discutibile: Cottarelli-Tria alle 22 su tutti. L’anteprima e il Tavolo si somigliano troppo, spazio doppio ed esagerato per il Zelig Team. Ci vuole una distinzione ben precisa tra i tre segmenti. #CTCF #chetempochefa

Gimme Shelter@trxtrx1

Stasera a #NonelArena c'è Di Maio. Almeno ho una buona ragione per guardare il #Milan!

rocco siffredi fulvio abbate

STAIN@STAIN70575271

#nonelarena Facendo zapping.... Arrivo su non è l Arena.... Vedo Di Maio.... Cambio canale !

Spaco botilia Dori in familia@DoriiAnne_

Di Maio pensa che l'amicizia tra Trump e Conte risolverà il problema dei dazi.

#nonelarena

EB Cogito@libero_cogito

Di Maio potrebbe benissimo vendere i materassi in TV #nonelarena