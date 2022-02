UN UOMO CHIAMATO CAVALLO: 30 CENTIMETRI E MEZZO DI TALENTO ARTISTICO - SI CHIAMA DAMION DAYSKI, HA 19 ANNI, E' UNO DEGLI ATTORI PORNO PIU' IN ASCESA - BARBARA COSTA: "SI RIMANE A BOCCA APERTA (DALLO STUPORE) NEL VEDERE CON QUALE PADRONANZA ED ESUBERANZA DAMION HA GIRATO CERTE SCENE. APPENA MAGGIORENNE, È STATO PRESO DA "HUSSIE MODELS", ACCREDITATISSIMA AGENZIA SPECIALIZZATA NELLO SCOVARE TALENTI 'DELLA PORTA ACCANTO'…"

xxlayna marie everybody wants damion dayski

Barbara Costa per Dagospia

Che bimbo! Ragazze, guardate qua: nuovi porno piselli crescono! E questo qui è cresciuto proprio bene, è cresciuto pure troppo, 30 centimetri e mezzo di puro "amore"! Il proprietario di tale mazza si chiama Damion Dayski, nel porno è un esordiente e mie care possiamo essere ninfomani quanto ci pare, mommy innamorate senza rimorso perché tale zuccherino è maggiorenne e vaccinato, se non di esperienza di vita dal Covid di sicuro dacché sui set porno non porni se non sei vaccinato e tamponato. Damion ha 19 anni, ed è nel porno da pochi mesi.

leah winters damion dayski

Ed è ancora vivo! Scrivo così perché lui porna da pochissimo ma se lo sono già spupazzato in parecchie: da ultimo, Damion è reduce da uno slattamento porno anale tramortente pur il più navigato tra i suoi stalloni colleghi: Damion è il protagonista maschile di tutte le scene che formano "Anal Superstars", porno diretto da Jonni Darkko, uno dei più grandi registi porno in circolazione, e uno tra i più intimanti e difficili. Darkko esige e dirige un hard che ti esaurisce in fibre e cervello: la sua firma la riconosci, è a stampo porno indelebile, nerissimo, marcatissimo, che sollecita stomaco.

layla belle damion dayski

Per questo non è passata sotto traccia la messa sotto contratto di due scene al mese del "piccolo" Damion alla corte di Darkko. E senti come l’ha subito porno impiegato: ha messo il suo caz*one sulle montagne russe, a scalare le spesse pareti anali di superstar porno dinanzi alle quali chiunque altro novellino se la sarebbe fatta sotto: Jane Wilde, Leah Winters e Alexis Tae sono le "Anal Size Queens" le prime tre che Damion ha dovuto contentare, saziare, domare, lui e i suoi 30 cm e mezzo che lo incoronano tra i portatori di pene più "in salute" del porno odierno. Il regista Jonni Darkko lo ha poi porno torchiato attraverso Angela White, Adriana Chechik, e Brooklyn Gray: e questo è il cast di gole profonde oscar del porno pluripremiate da Damion Dayski una ad una montate nel sopra citato e sovraeccitato "Anal Superstars".

kylie quinn damion dayski

Una taranta porno che Damion ha affrontato e se non guidato però uscito a voti alti. Uno che ha iniziato così, ha tutti i numeri per non rivelarsi una porno meteora: si rimane a bocca aperta (dallo stupore) nel vedere con quale padronanza ed esuberanza Damion ha girato porno accanto a Isiah Maxwell, pornostar che il porno oggi se lo comanda, uno che è un dio del sesso girato, Isiah che fisicamente Damion (alto 1,78 ma che pesa solo 64 kg) lo sovrasta, e comunque Isiah che credo per la prima volta si sia trovato a lavorare con uno che dei suoi "penosi" 25 cm… se ne imp*pa! Noto tra i porno-fan chi imputa a Damion Dayski di non possedere copioso sperma con abbondante schizzo. OK, avete ragione, Damion deve curare di più la sua dieta, lo farà, lo farà…

kianna dior damion dayski

Damion Dayski è nato il 29 gennaio 2003 a Chicago, e di lui si sa ancora poco, anche se i suoi "Solo Dio può giudicarmi", tatuato sul pettorale destro, e "Sopravvive solo il più forte" sul sinistro, sono esaustive premesse del personaggio. Appena maggiorenne Damion è stato preso da "Hussie Models", accreditatissima porno agenzia specializzata nello scovare talenti "della porta accanto", (leggi: ragazzi viso acqua e sapone con tra le gambe determinato "equipaggio") che lo ha fatto esordire nel porno a inizio estate 2021.

jax slayher savannah bond damion dayski

È il suo rigoglioso pene che lo sta portando alla ribalta, e lui sa come pavoneggiarlo sui social, con inviti e ammiccamenti studiatamente seduttivi, su OnlyFans ma pure su Twitter. E ora voglio il vostro parere, Dago-lettori uomini! Ditemi: secondo voi, di che sesso sono se non femminile – e di donne che possono essere vostre mogli, sorelle, zie, ma pure e tanto sane madri – la montagna di retweet sotto i post di Damion che strizza occhi e… pene? (ehi, ma… nei gusti porno, non s’era decretato il calo dei peni grossi? qui si mente, in tanti, e in tante, e reiteratamente!).

