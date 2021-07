30 lug 2021 20:11

DELLA VALLE DI LACRIME PER CAIRO - NON SOLO MICCICHÈ CHE RASSEGNA LE DIMISSIONI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RCS: STAMANI IL PATRON DI TOD’S DIEGO DELLA VALLE NON HA PARTECIPATO AL BOARD DEL GRUPPO EDITORIALE - UFFICIALMENTE DELLA VALLE AVEVA “ALTRI IMPEGNI PERSONALI”. SARÀ VERO OPPURE AFFILA LE ARMI IN VISTA DELLA BATTAGLIA DI VIA SOLFERINO? DI CERTO C’È CHE URBANETTO È SEMPRE PIÙ ISOLATO. FINANZIARIAMENTE E ANCHE POLITICAMENTE…