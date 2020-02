VANESSA INCONTRADA REGINA DELLE FICTION (21,6%) CONTRO LA D'URSO (14,6%) - FAZIO CALA CON SAVIANO E SENZA LITTIZZETTO IN STUDIO (8,7-8,4%) - GILETTI (5%) - ''ENJOY'' CON DIANA DEL BUFALO (4,4%) - PRIMA FESTIVAL (18,5%) - AMADEUS (21,4%) - PAPERE (12,8%) GENTILI (4,8-4,6%) - VENIER (18,3-17,9%) - FIALDINI (13,8%) - 'DOMENICA LIVE' (14,5%) - 'DOMENICA SPORTIVA' (8,6%), PRESSING SERIE A (3,7%) - SUL 20 IL SUPER BOWL A NOTTE FONDA (2,7%)

Su Rai1 Come una Madre ha conquistato 5.116.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.450.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.197.000 spettatori (8.7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.4% con 1.611.000 spettatori. Su Italia 1 Enjoy – Ridere fa Bene ha intrattenuto 996.000 spettatori con il 4.4% di share.

Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 959.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Into the Sun è stato visto da 767.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5% con 1.007.000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 522.000 spettatori (2.1%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria segna l’1.7% con 432.000 spettatori. Su Rai Premium la replica della finale de Il Cantante Mascherato si porta allo 0.7% con 151.000 spettatori. Su Sky Sport Serie A la partita Udinese-Inter è stata seguita da 563.000 spettatori con 2.2% di share.

Access Prime Time

Grande Amore al 4.1%

Su Rai 1 Prima Festival piace a 4.673.000 spettatori (18.5%) e Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 21.4% con 5.574.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.318.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.403.000 spettatori (5.4%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.224.000 spettatori nella prima parte (4.8%) e a 1.194.000 (4.6%) nella seconda. Su Rai3 Grande Amore ha interessato 1.063.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su TV8 4 Ristoranti sigla il 3.1% con 791.000 spettatori. Sul Nove Deal with It se convince 391.000 (1.5%).

Preserale

Che Tempo che Farà 4.9%

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.478.000 spettatori (18.2%) e L’Eredità 5.016.000 spettatori (23.2%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.982.000 spettatori con il 15.6% di share e Avanti un Altro! 3.969.000 (18.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto è la scelta di 1.392.000 spettatori, pari al 6.7% di share e Che Tempo che Farà piace a 1.152.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Blob segna il 3.9% con 934.000 spettatori.

Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 722.000 spettatori (3.6%), La Pupa e il Secchione piace a 349.000 spettatori (1.6%) e CSI Miami 764.000 (3.3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 810.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 269.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Sky Sport Serie A la partita Lecce-Torino è stata seguita da 397.000 spettatori con 2.1% di share.

Daytime Mattina

La Santa Messa su Rai 1 al 17.9% e su Rete 4 al 7.7%

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 310.000 spettatori con il 14.7% di share nella presentazione, 744.000 (20.5%) nella prima parte e 1.786.000 (23.6%) nella seconda; Paesi che vai segna il 17.4% con 1.512.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.479.000 spettatori pari ad uno share del 15% e la Santa Messa è stata seguita da 1.715.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.058.000 telespettatori con il 17.8% di share mentre lo Speciale Tg5 segna l’8.6% con 709.000 spettatori. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha tenuto compagnia a 420.000 spettatori (4.3%).

Su Italia1 Hart of Dixie totalizza un ascolto di 227.000 spettatori con uno share del 2.6% nel primo episodio e uno di 255.000 (2.8%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 340.000 spettatori con il 4.2% di share e L’Italia con Voi piace a 415.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 677.000 spettatori (7.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 85.000 spettatori con il 3% di share nelle News e 280.000 spettatori (3.9%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Settimana Ventura al 4.1%

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 2.114.000 spettatori (18%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.109.000 spettatori (19.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 922.000 spettatori (9.1%) e Melaverde ha interessato 2.191.000 spettatori con il 16% di share. Su Rai2 Settimana Ventura conquista 562.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Italia1 Hart of Dixie sigla il 2.7% con 293.000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 953.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 299.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 287.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 L’Aria che tira – Il Diario è stato scelto da 187.000 spettatori con l’1.3% di share.

Daytime Pomeriggio

Milan-Verona al 2.7%

Su Rai1 Domenica In segna il 18.3% con 3.233.000 spettatori nella prima parte e il 17.9% con 2.900.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 2.352.000 spettatori (13.8%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.608.000 spettatori con il 13.9%. Beautiful ha attirato a sé 1.959.000 spettatori (10.7%), Una Vita 1.798.000 (10.7%) e Il Segreto 1.965.000 (12.4%); Domenica Live piace a 2.453.000 spettatori con il 14.5% di share (Ultima Sorpresa 2.221.000 – 12.1%). Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha convinto 1.086.000 spettatori (6.2%) e Quelli che il Calcio… ne ha appassionati 1.346.000 (8.35%); A Tutta Rete è la scelta di 1.031.000 spettatori (6.3%) e Novantesimo Minuto – la Tribuna sigla il 7% con 1.253.000 spettatori.

Su Italia1 Lethal Weapon segna il 3.2% con 552.000 spettatori nel primo episodio, il 3.2% con 515.000 spettatori nel secondo e il 3.4% con 548.000 spettatori nel terzo; Mike & Molly piace a 393.000 spettatori con il 2.3% di share. Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 1.327.000 spettatori pari al 7.9% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio piace a 931.000 spettatori (5.8%) e Kilimangiaro è stato seguito da 1.674.000 spettatori (9.9%). Su Rete 4 Il Falco d’Oro ha registrato 271.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 Picnic ha appassionato 219.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Sky Sport Serie A la partita Milan-Verona è stata seguita da 439.000 spettatori con 2.7% di share.

Seconda Serata

Pressing Serie A al 3.7%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 1.099.000 spettatori pari ad uno share dell’8.3%. Su Canale 5 Tg5 Notte ha intrattenuto 611.000 spettatori con il 15% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 865.000 spettatori (8.6%) e L’Altra DS da 228.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 American Pie 2 segna un netto di 304.000 ascoltatori con il 3.7% di share. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo è visto da 627.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 Pressing serie A è la scelta di 348.000 spettatori (3.7%). Sul 20 il Super Bowl sigla il 2.7% con 188.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.495.000 (23.9%)

Ore 20.00 5.868.000 (24.4%)

TG2

Ore 13.25 1.771.000 (10.1%)

Ore 20.30 2.073.000 (8.1%)

TG3

Ore 14.15 1.800.000 (10.1%)

Ore 19.00 2.191.000 (10.7%)

TG5

Ore 13.00 3.312.000 (18.5%)

Ore 20.00 4.550.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.330.000 (8.9%)

Ore 18.30 932.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 390.000 (3.1%)

Ore 18.55 755.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 559.000 (3%)

Ore 20.00 1.054.000 (4.4%)