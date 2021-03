VEDETE QUESTA STANGONA BIONDA? E’ AUBREY KATE, E’ LEI LA “BEST PORNO TRANS 2021” - BARBARA COSTA: “HA RIVELATO DI AVER GIRATO QUELLA PRIMA SCENA DOPO AVER ROTTO COL SUO RAGAZZO. LO FECE PER RIPICCA PERCHÉ A LUI NON SI ALZAVA E DAVA LA COLPA A LEI...PERÒ SUBITO SI È IMPEGNATA A MUTARE IL SUO COLPO DI TESTA IN UNA VERA CARRIERA" - FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

Non se ne parla, è un argomento scomodo, e però esiste, è reale, c’è: non tutte le trans portano il peso di un pesante passato! Non per tutte la transizione è dramma, tribolazione, anche se queste fortunate sono ancora (troppo) poche. Prendi la stangona bionda che vedi nelle foto: lei si chiama Aubrey Kate, lei è la Best Porno Trans 2021, ha vinto 3 premi Oscar, che fanno compagnia agli altri 9 (se non ho contato male) già nella sua bacheca.

Di' la verità: ti pareva una donna, eh? Aubrey non ti sembra trans, e infatti lei "non è" trans, nemmeno vuole essere chiamata trans, anche se indubbiamente maschio c’è nata, e dentro le mutande ha un pene di quasi 16 centimetri. Aubrey è nata maschio ma è cresciuta femmina, e la sua fortuna è quella di avere un papà e una mamma che l’hanno riempita di Barbie e abiti e roba da femmina, appena il loro "figliolo" glieli ha chiesti. Aubrey si è sentita femmina sempre, e lei ricorda il suo primo input in tal senso a 4 anni.

Lei è nata e cresciuta nel sud della California, e i suoi genitori l’hanno assecondata nel suo essere femmina, dal taglio e lunghezza dei capelli, ai vestiti, alla scelta di danzare in tutù e poi, da adolescente, nella voglia di truccarsi, di indossare i tacchi alti, di presentargli fidanzati maschi, fino all’esigenza di Aubrey di intraprendere la terapia ormonale a 17 anni, e di farsi il seno a 22, un anno prima del suo debutto nel porno.

La prima scena di Aubrey è stata un assolo, e lei ne ha informato i suoi genitori… appena risalita in macchina, dopo aver girato! Aubrey dice che né hanno fatto i salti di gioia, né l’hanno rimproverata. L’hanno lasciata libera. Aubrey Kate ha rivelato di aver girato quella prima scena dopo aver rotto col suo ragazzo, per ripicca perché a lui non gli si alzava e dava la colpa a lei, e però subito si è impegnata a mutare il suo colpo di testa in una vera carriera. Lei quanto ha tra le gambe non se lo recide, sta bene così “e non mi pento di nulla”, nemmeno di aver lasciato l’università dopo un semestre, e averne ottenuto l’accesso con una borsa di studio.

Se per magia il mondo si popolasse di genitori copia di quelli di Aubrey, vivremmo una realtà migliore e meno penosa. Se tu che mi leggi per caso sei tra chi gli sta rodendo perché fedele alla demarcazione maschio-femmina e uomo-donna, e nelle identità e nei ruoli fissi, imposti dalla società, amico, meglio che ti dai una calmata, o forse è ora che resetti le tue idee. Se tu avversi quanto fatto da Aubrey e dai suoi genitori, c’è un solo motivo: ti credi migliore. E in cosa lo saresti? Nel fatto di esserti ritrovato con una identità sessuale in accordo a quello che hai tra le gambe? E a chi invece batte dentro una identità che non coincide col sesso con cui è nato, incastrato in un corpo in cui non si riconosce… per te, che dovrebbe fare? Nascondersi!?

Ma perché non ti vai a nascondere tu, anzi, non stai zitto invece di scocciare persone che non ti fanno niente, se non mettere in crisi la tua, di sessualità? Prima del porno, Aubrey Kate ha fatto la modella, e però sezione maschio androgino, perché a quanto pare il mondo della moda è inclusivo a modo suo: il porno è ricco di testimonianze di persone che, appena iniziata la transizione, sono state congedate dalle agenzie di moda con cui erano sotto contratto. Non andavano più bene, il loro corpo non piaceva più. E per quale ragione? Non sapevano più sfilare, posare?

Meno male che Aubrey Kate ha trovato nel porno girato e pure in quello posato, settori su cui svettare da regina. L’importanza di Aubrey Kate nel porno va oltre il suo successo: lei è la prima icona trans per donne. Per lei pubblicamente i/le fan reclamano un posto "da donna" nel porno female e non shemale (video porno trans). Sono attirati da lei in quanto donna, la "sentono" etero. Aubrey piace perché da trans rispecchia l’eterno femmineo della Monroe (lei è Sugar nel porno "Some TS Like Is Hot"!), della bomba sexy, e glamour, capace di asservire maschi etero, pazzi per ciò che lei – donna – sotto i vestiti… "cela".

Niente scuse: i suoi porno più visti sono quelli dove è sottomessa, ma più quando è lei a possedere uomini, meglio se in coppia con colleghe trans. Senza problemi, Aubrey gira porno con uomini e donne, ma nella vita privata delle donne non ne vuol sapere, non prova per loro alcun desiderio, e infatti rivela di avere avuto solo ragazzi.

Ciò che in privato la fa impazzire è il rimming, ciò che più le piace fare è la fellatio, ciò che detesta sono i sex-toys, e basta così perché Aubrey del suo privato non ama parlare. Pare che Aubrey sia una straf*ga con vita sentimentale un po’ sfigata: è uscita da una “storia tossica” e l’anno pandemico l’ha trascorso da sola, a New York.

A 30 anni, Aubrey inizia a temere la rivalità delle attrici trans più giovani, agguerrite, e ben "dotate", come Daisy Taylor. Per loro Aubrey Kate è idolo e traguardo da raggiungere e superare. Avranno la sua tenacia, specie i primi tempi, quando Aubrey girava 25 scene al mese? Aubrey è la pornostar trans con il record di premi vinti, trovarne altre col suo stile, e la sua grazia, e un corpo così sinuoso (guarda che gambe!) è difficile, e poi, lei lo dice chiaro: “Per arrivare dove sono, mi sono fatta il c*lo!”. Sui set, Aubrey è soprannominata la "tripla minaccia": hai qualcosa da obiettarle?

