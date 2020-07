VEDI NAPOLI E POI TOSCA E AIDA - IL SAN CARLO GUIDATO DA STÉPHANE LISSNER RIPARTE DA PIAZZA DEL PLEBISCITO CON LE DUE MASSIME STAR DEL BELCANTO: ANNA NETREBKO E JONAS KAUFMANN – IL DIVO TEDESCO: ‘'IL VESUVIO CI RICORDA CHE TUTTO PUÒ FINIRE OGGI O DOMANI, E ALLORA CI BUTTIAMO NELLA VITA, E QUESTO NE ACCRESCE LA QUALITÀ, PER CAPIRE OGNI GIORNO CHE È UN DONO ESSERE QUI E APPREZZARE TUTTO QUELLO CHE C'È”

Napoli Piazza del Plebiscito

Luca Della Libera per “il Messaggero”

Il Teatro di San Carlo riparte da Piazza del Plebiscito con titoli popolari e grandi star della lirica dal 23 al 31 luglio. Anna Netrebko sarà per la prima volta a Napoli per dare voce e volto a Tosca, il 23 e il 26 luglio; al suo fianco, Yusif Eyvazov nei panni di Mario Cavaradossi e Ludovic Tézier in quelli del Barone Scarpia. Sul podio il direttore musicale Juraj Valuha.

Anna Netrebko Jonas Kaufmann

Acclamata protagonista dell'ultima Tosca scaligera, Anna Netrebko non ha nascosto la sua gioia per il suo debutto napoletano. Come ci si sente a cantare Tosca in forma di concerto e senza scene e costumi? «In realtà io indosso la mia bellissima tiara che ho comprato a Bodrum per sette euro risponde divertita la diva. «In questa situazione facciamo quello che possiamo. Abbiamo alcuni oggetti sul palco: sedie, fiori, un coltello. Credo che sia abbastanza: recitiamo, cantiamo, abbiamo la musica e ci mettiamo tutte le nostre emozioni».

Anna Netrebko Jonas Kaufmann

Il 28 il 31 luglio a Michele Mariotti dirigerà Aida di Verdi, con un cast di assoluto prestigio: Anna Pirozzi nel ruolo del titolo, Jonas Kaufmann sarà Radamès e Anita Rachvelishvili Amneris. Claudio Sgura interpreterà Amonasro e Roberto Tagliavini sarà Ramfis.

«Mi sono innamorato di questa città tanti anni fa racconta Kaufmann, che ha già cantato a Napoli, ma non in un'opera e ogni volta che torno è una relazione più forte. Napoli è la città dei contrasti: la gloria del passato, i problemi del presente.

Anna Netrebko Jonas Kaufmann

Il Vesuvio ci ricorda che tutto può finire oggi o domani, e allora ci buttiamo nella vita, e questo ne accresce la qualità, per capire ogni giorno che è un dono essere qui e apprezzare tutto quello che c'è. Sarà fantastico vedere piazza del Plebiscito quasi piena di gente. Gli attori dicono che l'applauso del pubblico sia il loro pane: io sempre pensato di no, ma ho cambiato idea. In questo periodo di vede chiaramente che fare la musica da soli è la cosa più noiosa che si possa immaginare».

Anna Netrebko Jonas Kaufmann

Il 30 luglio sarà la volta della Sinfonia n. 9 di Beethoven. Juraj Valuha dirigerà Orchestra e Coro, preparato da Gea Garatti Ansini; i solisti saranno il soprano Maria Agresta, il mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore Antonio Poli e il basso Roberto Tagliavini. Le due prove generali sono state riservate al personale medico, come segno di gratitudine per il lavoro svolto nel fronteggiare questo difficile periodo.

Anna Netrebko Jonas Kaufmann

Il Lirico di Napoli ha accolto domenica sera una rappresentanza di medici, infermieri e operatori sanitari delle Aziende Ospedaliere della Regione Campania l'anteprima di Tosca, e il 25 sarà la volta di quella di Aida. Orchestra, Coro e Coro di Voci Bianche del Massimo napoletano si esibiranno su un palcoscenico di mille e cinquecento metri quadri concepito appositamente per rispettare tutti i protocolli di sicurezza. Così come tutte le normative vigenti per il distanziamento sociale sono state scrupolosamente seguite nell'organizzazione della platea di oltre mille posti.

Napoli Piazza del Plebiscito

IL SOVRINTENDENTE «Di fronte a questa crisi, abbiamo il dovere di avvicinare il più possibile il pubblico al nostro teatro ha detto il sovrintendente Stéphane Lissner. «Stiamo lavorando ad una nuova piattaforma digitale che permetterà di produrre tutte le nostre attività, non solo quelle artistiche, ma anche conferenze e attività didattiche in collaborazione con l'Università Federico II. Sono in programma progetti la formazione dei mestieri dello spettacolo e vogliamo avviare l'Accademia del San Carlo e valorizzare il repertorio del Settecento con almeno due produzioni l'anno al Teatrino di Corte».

lissner San Carlo Anna NETREBKO E Jonas KAUFMANN ult (4) lissner JONAS KAUFMANN JONAS KAUFMANN Anna Netrebko Jonas Kaufmann