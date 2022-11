I VELENI DI FERRONI - "CARO FIORELLO, TE LA SEI PRESA CON IL MONDIALE, NEL NOME DEI DIRITTI UMANI. MA I SIGNORI DEL QATAR SONO ANCHE DA ZUMA, SEI MAI STATO IN UNO DEI LORO MERAVIGLIOSI LOCALI? – LA RISPOSTA IRONICA DI FIORELLO A “ASPETTANDO VIVA RAI 2” – “ZUMA E’ DEL QATAR? MA CHE NE SO, IO ENTRO IN UN RISTORANTE E MAGNO. MA CHE ME FREGA, SE SI MANGIA BENE, IO CI VADO”

Gianfranco Ferroni per il Tempo

Carissimo Fiorello, ti vogliamo tutti bene.

Quando su queste colonne pubblicai la notizia del pensionamento di Vincenzo Mollica hai avuto il merito di dare ampio risalto alla notizia. Ora te la sei presa con il Qatar, nel nome dei diritti umani, con la Rai che ha speso 200 milioni di euro per trasmettere in Italia i mondiali di calcio, facendo venire il coccolone perfino a Carlo Fuortes, ma tu conosci il brand Zuma?

Sei mai stato in uno dei loro meravigliosi locali?

Per esempio, in quello aperto la scorsa estate a Porto Cervo? Zuma Porto Cervo, inaugurato lo scorso 19 luglio, a pochi passi dalle boutique della Promenade du Port, è stata la seconda apertura in Italia per Azumi Ltd, un'operazione svolta in partnership con Smeralda Holding, la società controllata da Qatar Holding che possiede i principali asset turistici a cinque stelle della Costa Smeralda, nell'ambito della strategia di diversificazione dell'offerta turistica della destinazione.

Sven Koch, ceo di Azumi Ltd, ha in programma molte nuove aperture: nel 2024 aprirà a Cannes un ristorante permanente, nei prossimi due anni seguiranno anche Cabo San Lucas, in Messico e Riyadh, in Arabia Saudita, oltre a un secondo ristorante stagionale in Italia, a Capri. Se in Qatar non si può bere una birra allo stadio, ci sono moltissimi cocktail in Sardegna a Zuma Porto Cervo.

Quando è stato inaugurato, per l'occasione ufficiale erano presenti lo sceicco Faisal Saud F Q Al Thani in rappresentanza della Qatar Investment, il ceo di Smeralda Holding Mario Ferraro, il presidente di Smeralda Holding Franco Carraro, il presidente del Consorzio Costa Smeralda Renzo Persico, il direttore generale del consorzio Massimo Marcialis, Franco Mulas, Area Manager Costa Smeralda & General Manager Hotel Cala di Volpe e il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. Sì, caro Fiorello, hai ragione da vendere, ma il mondo è strano e non ci dire che non sei mai stato da Zuma, dai...

