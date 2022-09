LA VENEZIA DEI GIUSTI - CHE PIACERE L'IDEA DI VEDERE UN NUOVO WESTERN DI WALTER HILL, CHE VERRÀ PREMIATO STASERA IN SALA GRANDE A VENEZIA COL PREMIO CARTIER, "DEAD FOR A DOLLAR", MA CHE DISPIACERE RENDERSI CONTO DOPO DIECI MINUTI CHE QUEL TIPO DI CINEMA NON SI PUÒ PIÙ FARE. UN WESTERN DI LARGO RESPIRO COME QUESTO AVREBBE BISOGNO DI MEZZI MAGGIORI, DI FACCE MINORI PIÙ ADEGUATE, DI UNA FOTOGRAFIA MENO SEPPIATA PER FARE ANTICO - MA I SET MESSICANI SONO FAVOLOSI E LO SCONTRO WALTZ-DAFOE FUNZIONA…- VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

walter hill

Che piacere l'idea di vedere un nuovo western di Walter Hill, che verrà premiato stasera in Sala Grande col Premio Cartier, "Dead for a Dollar" con Christoph Waltz e Willem Dafoe, fuori concorso a Venezia, addittura targato Universal, ma che dispiacere rendersi conto dopo dieci-quindici minuti di film che quel tipo di cinema non si può più fare.

dead for a dollar 3

Se il cinema di Paul Schrader è cosi minimalista e basato sulla scrittura minuziosa e perfetta e su due tre attori che sanno rendere perfetti i personaggi sullo schermo, un western di largo respiro come questo, pur con un ottimo cacciatore di taglie dalla mira infallibile, tale Max Borlund, come Christoph Waltz, un brutto ceffo giocatore di carte appena uscito di galera, il texano Joe Cribbins di Willem Dafoe e una donzella rapita che è in realtà in fuga dal marito, Rachel Brosnahan, avrebbe bisogno di mezzi maggiori, di facce minori più adeguate, di una fotografia meno seppiata per fare antico, siamo nel 1897, e di una sceneggiatura con meno buchi di questa scritta da tal Matt Harris vent'anni fa che Hill deve aver riabberciato alla meno peggio.

willem dafoe dead for a dollar

La storia è un mischione di "I professionisti" di Richard Brooks, con Waltz che deve riacciuffare una coppia in fuga in Messico, combinata con elementi alla "Duello a El Diablo" di Ralph Nelson, primo western che dava grande spazio a pistoleri neri e coppie miste in fuga, e una cittadina centro dello scontro ambientaziine perfetta per vecchi modelli hawksiani.

Tutto questo, ahimè, non basta a riportare del tutto in vita il cinema favoloso di Walter Hill che abbiamo molto amato negli anni 70 e 80.

willem dafoe dead for a dollar

È tutto un po' appannato e lontano. Ma i set messicani sono favolosi e lo scontro Waltz - Dafoe funziona. Me lo rivedrò pure quest'inverno.

