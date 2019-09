LA VENEZIA DEI GIUSTI - DIOR LO VUOLE! BIONDE DI TUTTO IL MONDO UNITEVI! E VOI, VECCHI CRITICI FOFIANI E MASCHILISTI, NON SOTTOVALUTATE NÉ LA FERRAGNI NÉ IL FILM SULLA SELFIE-GIRL – ALLA FINE NON SONO RIUSCITO A CAPIRE LE RAGIONI DEL SUO SUCCESSO NÉ PERCHÉ 14 MILIONI DI FOLLOWERS LA SEGUANO SU INSTAGRAM, MA ALMENO CAPISCO MEGLIO PERCHÉ CRITICI, GIORNALI E, DICIAMO, CULTURA NON SERVANO PIÙ A NIENTE NEL CAPITALISMO DIGITALE LEGATO ALLA MODA… - TRAILER

Marco Giusti per Dagospia

fedez e chiara ferragni a venezia

Bionde di tutto il mondo unitevi! Anzi. Bionde in Dior di tutto il mondo unitevi! E voi, vecchi critici fofiani e maschilisti, non sottovalutate né la Ferragni né il film sulla Ferragni, Chiara Ferragni Unposted, vero film tutto di donne che farà colpo in questa Venezia molto maschile, dalla regista Elisa Amoruso al direttore della fotografia Martina Cocco alla montatrice Irene Vecchio.

chiara ferragni piange

Ovvio. La Amoruso non è il Martin Scorsese che trattò Giorgio Armani trent’anni fa per un documentario-ritratto che si vide proprio qui a Venezia (ricordate?), ma non ha neanche la forza per fare esattamente un film come avrebbe potuto volere. Cosa che fece Scorsese e infatti quel documentario di Scorsese non piacque affatto al committente e venne subito oscurato.

chiara ferragni unposted

Mentre questo è ben controllato fino all’ultima virgola dalla Ferragni e dal suo team, e la regista non può avere la stessa libertà di Scorsese e perfino l'ordine degli interventi, al punto che la Chiuri (si legge Dior) in apertura ha un preciso significato. E l'assenza totale di Gucci si sente (vedi le foto dello sbarco in Dior di stamane sulla prima pagina di Repubblica).

selfie con chiara ferragni

Questo non ci toglie, anzi, né il divertimento né lo scivolamento nel trash da Instagram mentre una serie di frasi sue e dei suoi testimonial sembrano puro Vanzina style anni 80, da “based in Milano” a “dovevo accrescere la mia self confidence” a “on line ci stanno tantissimi haters”, come sembra uscire da Yuppies sia un Vezzoli simil Christian De Sica che paragona Chiara a Marina Abramovich sia le mamma di Chiara nei filmini di famiglia.

Del resto i suoi 14 milioni di followers (ce ne sarà qualcuno che andrà a vedere il suo film in sala, si spera…) e forse anche gli orrendi haters non potranno non commuoversi vedendo le immagini di lei che incontra la sua “figura ispirazionale” (CF) Paris Hilton nella villona di Los Angeles, o Chiara che si prova le scarpe, o Chiara che ricorda come è nato il suo impero, che sposa Fedez, che porta a spasso il piccolo Leo (lei lo chiama Lio) e si commuove.

una scena di chiara ferragni unposted

chiara ferragni archeo

Inoltre non si può non ammettere che Chiara sia un personaggio interessante e la sua ascesa al successo sia qualcosa di clamoroso che valga un film. Pensiamo solo al fatto, come ci spiegano Francesco Vezzoli e Maria Grazia Chiuri, che nella sua ascesa come fashion blogger e fashion influencer ha eliminato ogni intermediario, cioè critica e giornali, presentandosi come pagina di pubblicità vivente. Questa mossa, arrivata al punto giusto, cioè con la nascita di Instagram, unita a un attento uso del biondo, anzi del “molto biondo”, ha fatto schizzare i suoi follower in modo mostruoso e ha portato a far diventare il suo blog un sito. Ma lei stessa è il suo sito e la sua pagina pubblicitaria. Un marchio vivente.

selfie con chiara ferragni a venezia chiara ferragni 1

Senza intermediari, Chiara ha mostrato che i giornali non servono più a nulla, e ha detto ai suoi follower “questo lo puoi fare anche tu”. Certo, come “imprenditrice digitale”, come si autodefinisce, si becca anche gli haters, più cattivi degli indiani nei film di John Wayne, ma ha rivoluzionato il mondo dell’informazione. “Una vita da uomo in un corpo di donna”, spiega un’altra delle sue “figure ispirazionali”, Diane von Furstenberg, un’altra “boss woman” che ha fatto a meno di uomini e di giornalisti nel mondo della moda. Anche se la figura del suo primo fidanzato, Riccardo (ma il cognome? Una immagine? Sapete che si è sposato questo fine settimana on una modella bellissima?), non viene spiegata benissimo.

chiara ferragni riccardo pozzoli

Riccardo l’ha tradita, da poco, è uscito dai suoi affari. Ma è stato quello che ha impostato tutto il suo regno. Se ne poteva fare a meno? Forse. Anche lei è imbarazzata parlando di Riccardo, che sembra una figura, nella sua scalata al successo, più importante di Fedez. Alla fine del film, lo riconosco, non sono riuscito a capire del tutto le ragioni del suo successo né perché 14 milioni di followers seguano Chiara Ferragni su Instagram, e perché pianga alla fine del film.

tim gunn, chiara ferragni e heidi klum

E lei risulta ancora un po’ asessuata e impalpabile, come se non avesse una vera identità, una Barbie con Fedez da una parta e la Ferretti e la Chiuri da un'altra, ma almeno capisco meglio perché critici, giornali e, diciamo, cultura non servano più a niente nel capitalismo digitale legato alla moda e alla vendita che ha soffocato anche Venezia. Vogliamo parlare della Biennale Arte? Come invitare il tuo boia a una serata di gala. Insomma. Anche se il Joker, l'icona degli sfigati che vivono con la vecchia madre e non scelgono tra Gucci e Dior è pronto alla vendetta.

