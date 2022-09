LA VENEZIA DEI GIUSTI - “TI MANGIO IL CUORE", CON L'ESPLOSIVA ELODIE, SÌ, DOPO VENTI MINUTI TROMBA COL PROTAGONISTA, E FA VEDERE QUALCOSA, DANDO IL VIA A UNA FAIDA SANGUINOSA, È UN IMPERDIBILE CULT MOVIE E UN GRAN DIVERTIMENTO PER LO SPETTATORE CHE NON NE PUÒ PIÙ DI POLPETTONI DI TRE ORE E DI PIANI SEQUENZA INFINITI. COME RECITA ELODIE? MEGLIO DI ROCIO MORALES – ALMENO, QUI SI VEDONO LE MUTANDE A FILO DENTALE DI ELODIE MENTRE TOMMASO RAGNO FA LA RICOTTA. IO MI SONO DIVERTITO. GIURO. E VOGLIO ELODIE IN ALTRI FILM E QUESTO, SI', È NA CACIARE. E QUALCHE FISCHIO SE LO MERITAVA. PERÒ...

Marco Giusti per Dagospia

ti mangio il cuore 3

Anche se non possiamo che lamentarci della poca presenza di attori foggiani o almeno pugliesi per un film ambientato nel Gargano, vi dico subito che "Ti mangio il cuore" produzione kolossal dell'Apulia Film Commission diretta da Pippo Mezzapesa che vede protagonista l'esplosiva Elodie, si' dopo venti minuti tromba col protagonista, tal Francesco Patane' e fa vedere qualcosa dando il via a una faida sanguinosa, è un imperdibile cult movie e un gran divertimento per lo spettatore che non ne può più di polpettoni di tre ore e di piani sequenza infiniti o di prove a chiappaoscar di grandi attori. E un vero evento inoltre. Finalmente una star italiana del tutto inedita per il cinema.

elodie alla mostra del cinema di venezia 5

Come recita Elodie? Meglio di Rocio Morales. E bene ha fatto il direttore Alberto Barbera a programmarlo la domenica pomeriggio alla presenza sua e di mille pugliesi che hanno un po' contenuto i fischi dei critici piunoiosi che volevano un film più strutturato e meglio scritto.

Perché, anche se il film, scritto da ben cinque (dico cinque) sceneggiatori, dopo un po', quando parte la faida e il bell'Andrea di Francesco Patane', che ha rapito Elodie al capo del clan rivale, per vendicare la morte del padre Tommaso Ragno, sempre favoloso, entra in una tombola di uomini da ammazzare (Percoco, Benzino, Mostro, Damiano, Santo) si perde come logica e non ci si capisce più niente tra chi ammazza chi chi tradisce chi e perché mucche e maiali vengono liberati e perfino qualche morto ci sfugge (montaggio? fuori campo?), tutto questo casino alla fine è un gran divertimento dopo cinque giorni di festival con film un filo pieni di muffetta da cinema borghese o alto borghese. E problemi di trans, bambini che vogliono cambiare sesso, gay sovrappeso con tendenze suicide, angosce di ogni tipo. Uffa.

ti mangio il cuore 1

E, almeno, qui si vedono le mutande a filo dentale di Elodie mentre Tommaso Ragno fa la ricotta facendoci credere che è un pastore e qualcuno ha messo in testa a Francesco di Leva una parrucca assurda che lo rende irriconoscibile. E Placido fa sempre Placido. E voglio la ri etta dei cicci cotti. Io mi sono divertito. Giuro. E voglio Elodie in altri film e questo, si', è na caciara. E qualche fischio se lo meritava. Però...

